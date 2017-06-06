06 июня 2017 года,
12:25
$ 56.62    63.81   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарского пожарного наградили за спасение ребенка

Церемония награждения Почетными знаками «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность» состоялась в понедельник, 5июня, в гордуме.

В мероприятии приняли участие глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, депутаты гордумы и почетные жители города.

Почетными знаками отличия муниципального уровня наградили три семьи: Ирина и Владислав Сизовы, Ольга и Алексей Сысоевы и Ольга Сиплавина, мать-одиночка, воспитывающая шестерых дочерей.

Награду «За самоотверженность» получили 71-летний Борис Фетисов, обезвредивший преступника, угрожавшего ножом продавщице цветов, Алексей Кабанов, который во время командировки в Гонконге спас утопающего мужчину, пожарный Дмитрий Егоров, вынесший из горящего дома в условиях нулевой видимости несовершеннолетнего ребенка.

В ноябре 2016 года в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома, расположенном на проспекте Юных Пионеров в Самаре, случился пожар. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений жильцы соседних квартир, расположенных на седьмом, восьмом и девятом этажах просили о помощи.

Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек, один из которых ребенок.

Тушение пожара осложнялось тем, что горящая квартира, находящаяся на шестом этаже, была сильно задымлена, а из прогоревших полипропиленовых труб отопления лилась горячая вода. Установка автомобильной лестницы для эвакуации людей не представлялась возможной из-за наличия электрических проводов и веток деревьев.

В это время, Дмитрий Егоров в условиях сильного задымления, высокой температуры и нулевой видимости, рискуя собственной жизнью, отыскал в квартире и вынес на улицу семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба МЧС.
Дата: 5 июня 2017 , 22:30
444
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Как избежать штрафа за запуск квадрокоптера в Самаре
6 июня 2017
103
Как избежать штрафа за запуск квадрокоптера в Самаре
В Самаре из-за плохой погоды меняется движение скоростных судов
6 июня 2017
289
В Самаре из-за плохой погоды меняется движение скоростных судов
В Самаре столкнулись Мазда и «четырнадцатая»: двое пострадали
6 июня 2017
222
В Самаре столкнулись Мазда и «четырнадцатая»: двое пострадали
В Самаре высадят 140 тысяч квадратных метров цветников
6 июня 2017
172
В Самаре высадят 140 тысяч квадратных метров цветников
Олег Комаров: «У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно»
6 июня 2017
185
Олег Комаров: «У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно»
Мэрия: вырубка деревьев у Ладьи связана со строительством инженерных коммуникаций
6 июня 2017
217
Мэрия: вырубка деревьев у Ладьи связана со строительством инженерных коммуникаций
no photo
5 июня 2017
571
1
В Самаре руководитель ООО «Лидер» заплатил штраф за самовольную автостоянку
no photo
5 июня 2017
960
В Тольятти бизнес-леди заключала фиктивные договоры с клиентами и «разводила» их на деньги
Самарского пожарного наградили за спасение ребенка
5 июня 2017
444
Самарского пожарного наградили за спасение ребенка
Лента новостей
6 июня 2017 , 12:01
66
Исскуствовед Валентина Чернова:«В 90-е мир старой Самары начал исчезать»
Волжские пейзажи влюбляют в себя с первого взгляда. Неважно, видите вы их вживую или на...
6 июня 2017 , 11:35
103
Как избежать штрафа за запуск квадрокоптера в Самаре
В понедельник, 5 июня, sgpress.ru сообщал о том, что сотрудники Куйбышевской транспортной...
6 июня 2017 , 11:15
289
В Самаре из-за плохой погоды меняется движение скоростных судов
Ожидается резкое ухудшение метеорологических условий и гидрологической обстановки на Волге.
6 июня 2017 , 10:35
222
В Самаре столкнулись Мазда и «четырнадцатая»: двое пострадали
Авария произошла днем в понедельник, 5 июня.
6 июня 2017 , 10:30
165
Молодой сыровар Анастасия Денисова:"Коз узнаю, как детей, по голосу"
Анастасии Денисовой 22 года. В этом возрасте городская молодежь еще только примеривается...
6 июня 2017 , 09:52
172
В Самаре высадят 140 тысяч квадратных метров цветников
Экологический лекторий нашего издания вновь собрал своих слушателей на выездной встрече. В...
6 июня 2017 , 09:41
185
Олег Комаров: «У нас есть такие дворы, по которым экскурсии водить можно»
Делать мир, в котором мы живем, ярче, красочнее, красивее, казалось бы, так просто - достаточно...
Все новости
Календарь
Июнь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
7043
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
5065
1
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4727
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
10 мая 2017
3462
В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая,  в 21:50 на станции Новоотрадная.
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
872
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Своими глазами: Как строится самарское метро
23 мая 2017
650
1
Своими глазами: Как строится самарское метро
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена. 
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
26 мая 2017
681
Чего и кого опасаться самарцам на отдыхе
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
2 июня 2017
707
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть первая: Подвальские террасы
 «СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.