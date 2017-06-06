Самарского пожарного наградили за спасение ребенка

В мероприятии приняли участие глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, депутаты гордумы и почетные жители города.Почетными знаками отличия муниципального уровня наградили три семьи: Ирина и Владислав Сизовы, Ольга и Алексей Сысоевы и Ольга Сиплавина, мать-одиночка, воспитывающая шестерых дочерей.Награду «За самоотверженность» получили 71-летний Борис Фетисов, обезвредивший преступника, угрожавшего ножом продавщице цветов, Алексей Кабанов, который во время командировки в Гонконге спас утопающего мужчину, пожарный Дмитрий Егоров, вынесший из горящего дома в условиях нулевой видимости несовершеннолетнего ребенка.В ноябре 2016 года в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома, расположенном на проспекте Юных Пионеров в Самаре, случился пожар. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений жильцы соседних квартир, расположенных на седьмом, восьмом и девятом этажах просили о помощи.Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек, один из которых ребенок.Тушение пожара осложнялось тем, что горящая квартира, находящаяся на шестом этаже, была сильно задымлена, а из прогоревших полипропиленовых труб отопления лилась горячая вода. Установка автомобильной лестницы для эвакуации людей не представлялась возможной из-за наличия электрических проводов и веток деревьев.В это время, Дмитрий Егоров в условиях сильного задымления, высокой температуры и нулевой видимости, рискуя собственной жизнью, отыскал в квартире и вынес на улицу семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба МЧС.