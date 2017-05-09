Самарское знамя отправится в Сирию
Во вторник, 9 мая 2017 года в 12:00 в Иверском женском монастыре состоится торжественный молебен и освящение копии Самарского Знамени по воинским традициям Митрополитом Самарским и Сызранским Сергием.
Далее Самарское Знамя будет пронесено во главе крестного хода по набережной реки Волга до Самарского речного вокзала. Там будет организована реконструкция событий конца 19 века и торжественные проводы делегации, сопровождающей святыню.
Далее, как и 140 лет назад, делегация отправится по историческому пути в Сызрань, где задержится на два дня, затем в Москву, где состоится встреча с автором романа «Самарское Знамя» Алексеем Солоницыным. Далее пройдет презентация проекта, инициированного партией Единая Россия, а также торжественный молебен и освящение Самарского Знамени на раке Святого Митрополита Алексия в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.Затем Самарское Знамя вместе с гуманитарным грузом отправится в Сирию, где будет вручено находящимся там российским военнослужащим.
Далее Самарское Знамя будет пронесено во главе крестного хода по набережной реки Волга до Самарского речного вокзала. Там будет организована реконструкция событий конца 19 века и торжественные проводы делегации, сопровождающей святыню.
Далее, как и 140 лет назад, делегация отправится по историческому пути в Сызрань, где задержится на два дня, затем в Москву, где состоится встреча с автором романа «Самарское Знамя» Алексеем Солоницыным. Далее пройдет презентация проекта, инициированного партией Единая Россия, а также торжественный молебен и освящение Самарского Знамени на раке Святого Митрополита Алексия в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.Затем Самарское Знамя вместе с гуманитарным грузом отправится в Сирию, где будет вручено находящимся там российским военнослужащим.
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