Самарское знамя отправится в Сирию

Далее Самарское Знамя будет пронесено во главе крестного хода по набережной реки Волга до Самарского речного вокзала. Там будет организована реконструкция событий конца 19 века и торжественные проводы делегации, сопровождающей святыню.Далее, как и 140 лет назад, делегация отправится по историческому пути в Сызрань, где задержится на два дня, затем в Москву, где состоится встреча с автором романа «Самарское Знамя» Алексеем Солоницыным. Далее пройдет презентация проекта, инициированного партией Единая Россия, а также торжественный молебен и освящение Самарского Знамени на раке Святого Митрополита Алексия в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.Затем Самарское Знамя вместе с гуманитарным грузом отправится в Сирию, где будет вручено находящимся там российским военнослужащим.