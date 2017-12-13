Самарское региональное отделение Союза художников России открывает выставку «Самарские высоты»

В четверг, 14 декабря, в 16:00 в выставочном зале Самарского отделения Союза художников РФ на улице Молодогвардейской состоится открытие выставки «Самарские высоты».



Эта масштабная экспозиция проходит при поддержке Министерства культуры РФ, призвана рассказать о достижениях в сфере развития авиационно-космического кластера. Ее герои – не только летчики и космонавты, но и люди, создающие летательные аппараты – инженеры, конструкторы, рабочие.



Проект, задуманный руководством Самарского отделения СХР, стал всероссийским. На его проведение был выделен грант президента России Владимира Путина. Заявки на участие в конкурсе прислали художники из Самары и Самарской области, городов Поволжья, Ростова-на-Дону, Красноярска, Екатеринбурга и других областей России. Жюри было отобрано более 70 работ. В ходе выставки будет проведен творческий семинар. После Самары выставка отправится в Тольятти, Чебоксары, другие города России и закончит свой путь в Москве.