Самарское предприятие МЭС Волги стало лучшим в области противопожарной безопасности

Мероприятие проводится с целью совершенствования уровня пожарно-профилактической работы по предупреждению пожаров и повышения качества подготовки персонала (передача опыта) в части пожарной безопасности, привлечения персонала к активному участию в проведении мероприятий по профилактике пожаров и возгораний на объектах МЭС Волги.Особое внимание при оценке подготовки предприятий уделили выполнению работ в области пожарной безопасности, приобретению первичных средств пожаротушения и перезарядке огнетушителей, работе со СМИ и населением в области информирования о пожарной безопасности;На энергообъектах МЭС Волги прошла проверка документации в области пожарной безопасности, в частности по проведению противопожарных тренировок с персоналом.По итогам смотра лучшим предприятием в области противопожарного состояния МЭС Волги стало Самарское предприятие компании с результатом 251,7 баллов. Средне-Волжское предприятие набрало 251,2 балл, - Нижегородское предприятие получило 239 баллов и Нижне-Волжское предприятие 233 балла.