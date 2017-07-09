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Самарским зрителям показали спектакль по рассказу О. Генри

На сцене Дома актера состоялась премьера спектакля «Вождь краснокожих».

В основе постановки лежит всем известная история о двух нерадивых злодеях - Сэме и Билле, пытавшихся поправить свое материальное положение, похитив сына «самого видного из горожан» и потребовав за него выкуп. Но бандитам не повезло - дни, проведенные с Джонни, превратились для них в настоящий ад, а вернуть мальчика родителям удалось, только приплатив им весьма приличную сумму. Режиссер Сергей Михалкин определил жанр своей постановки как «винтажный анекдот», а форму существования героев - как «вакханалию азарта». Здесь действительно много смешных сцен, а также «падалок», «шумелок» и «кричалок», без которых, наверное, невозможен ни один детский спектакль. Несмотря на то, что постановка рассчитана в первую очередь на юных зрителей (возрастное ограничение 6+), «Вождь краснокожих» будет интересен и более старшему поколению. Дети легко увлекаются несложным сюжетом, не требующим постоянной работы мысли и серьезных выводов, и с удовольствием следят за тем, как их ровесник лихо расправляется с двумя взрослыми злодеями. Взрослые же могут разглядеть в этой смешной истории более глубокий смысл - несмотря на легкость сюжета, в спектакле явно прослеживается романтичная тема ностальгии по детству, по тому времени, когда можно было мечтать. Ведь оба похитителя - и проныра Сэм (Валерий Худящев), и простачок Билл (Игорь Белоцерковский) по своей сути такие же мечтатели, как мальчик Джонни (Екатерина Репина). Каждый из мошенников грезит о новой жизни: один хочет отправиться в путешествие и побывать в самых загадочных местах планеты, второй - сделать предложение любимой девушке. И если у О. Генри деньги нужны бандитам для новой аферы, то в этом спектакле они являются не целью, а средством изменить жизнь, приблизить ее к мечте.

Не удивительно, что пара очаровательных харизматичных мошенников вызывает у зрителей симпатию. Сэма хочется похвалить за знание детской психологии, умение заинтересовать ребенка игрой в индейцев и виртуозно сглаживать конфликты. Билл умиляет своим желанием научить мальчика чему-нибудь с его точки зрения полезному, например петь псалмы и играть в покер, а еще - своей покладистостью. В отличие от своего книжного прототипа, доведенный до отчаяния выходками Джонни Билл не прогоняет его, а продолжает терпеливо собирать все шишки на свою уже порядком побитую голову. За это Джонни его иногда жалеет и даже проявляет о нем какую-никакую заботу в своей непосредственной манере. Более того, мальчик сумел пробудить в мошеннике отцовские чувства. И в финале, надумав уйти из банды и жениться, Билл озвучивает мысль о том, что хотел бы иметь много детей, и чтобы один из них непременно был похож на Джонни. Конечно, с таким ребенком было бы непросто, но разве трудности - не неотъемлемый элемент мечты?
Дата: 9 июля 2017 , 10:10
123
Автор текста: Светлана Келасьева
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