Самарским театрам нужны стулья и ботинки

- Если у Вас, наш Дорогой Зритель, дома (на даче, в подвале и т.д. и т.п.) стоит стул неприкаянный, то обещаем его приютить, холить и лелеять у себя в театре. Неравнодушным решившимся на сие подвиг - будет и чай с плюшками в награду и 5 % скидки на билет!Телефон контакта: +7 986 952 34 58.А театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска нуждается в ботинках. Художественный руководитель театра Денис Бокурадзе обратился к зрителям:- Дорогие друзья! Мы очень благодарны за ту помощь, которую вы оказали нам при поиске предметов старины для спектакля «Старший сын», премьера которого состоится в феврале! Но осталась еще одна вещь, которая нам очень необходима - это обувь. Если у Вас есть старые, ненужные ботинки и туфли, которые жаль выбросить, но не жаль отдать, мы с радостью их у Вас примем! Театру нужны: - Женские 36-38 размеров - Мужские 41-45 размеров Расцветки: черные и коричневые (любых оттенков), белые матовые, серые, песочные. Если Вы будете готовы отдать нам что-то из этого списка, пишите, пожалуйста, в личные сообщения - https://vk.com/id20490104.