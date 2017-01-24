Самарским детям покажут новое немецкое кино

С 25 по 29 января в ЦРК «Художественный» пройдет фестиваль «Новое немецкое кино для детей».



В программе - игровые и документальные фильмы, призеры международных фестивалей, экранизации известных сказок. Ни одна из этих картин не выходила в широкий прокат в России.



Откроет фестиваль документальный фильм для всей семьи «Чандани и ее слон» германского режиссера Арне Биркенштока, показанный в прошлом в рамках спецпрограммы фестиваля «Флаэртиана». Фильм - обладатель приза детского жюри немецкой киноакадемии «ЛОЛА» - рассказывает о 16-летней девушке, мечтающей стать погонщицей слонов. Трогательная история на фоне удивительных пейзажей Шри-Ланки.



В программе фестиваля: экранизация известной серии детских рассказов шведского писателя Свена Нурдквиста о Петерсоне и его котенке Финдусе и интерпретация знаменитой сказки братьев Гримм о Золушке режиссера Уве Янсона, комедия для самых маленьких «Глупости» Файта Хелмера, снятая по заказу детей режиссера, и семейная комедия «Рико, Оскар и тени темнее темного» Неле Фолльмара - почти детективная история, в которой два приятеля берутся распутывать дело, которое поставило в тупик полицию Берлина.



График показов:



- 25 января, 10:40 - фильм «Чандани и ее слон» (12+);

- 26 января, 9:30 - фильм «Глупости» (6+);

- 27 января, 10:00 - фильм «Рико, Оскар и тени темнее темного» (12+);

- 28 января, 10:00 - фильм «Петтерссон и Финдус - Маленький мучитель, большая дружба» (6+);

- 29 января, 10:00 - фильм «Золушка» (12+).



Вход по пригласительным. Пригласительные можно приобрести в кассе ЦРК «Художественный».