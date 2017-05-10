Самарским дачникам напомнят о запрете сжигания мусора
Специалисты управления гражданской защиты и представители администраций проведут разъяснительную работу с председателями садово-дачных товариществ.
В Самаре начался пожароопасный период. На данный момент ни одного возгорания в лесах города не зафиксировали. По информации управления гражданской защиты, 20 раз горела сухая трава - в основном в Куйбышевском районе.
Помимо этого, как сообщил и.о. руководителя управления Евгений Вдовин, составлен список дачных массивов, которым теоретически могут угрожать возгорания. В ближайшее время, по поручению руководства города, будет проведен обход данных территорий, пройдут встречи с председателями товариществ. Им напомнят о том, что запрещено сжигать мусор на участках, а также о необходимости его вывоза.
В случае невыполнения данных норм дачникам грозят штрафы.
В Самаре начался пожароопасный период. На данный момент ни одного возгорания в лесах города не зафиксировали. По информации управления гражданской защиты, 20 раз горела сухая трава - в основном в Куйбышевском районе.
Помимо этого, как сообщил и.о. руководителя управления Евгений Вдовин, составлен список дачных массивов, которым теоретически могут угрожать возгорания. В ближайшее время, по поручению руководства города, будет проведен обход данных территорий, пройдут встречи с председателями товариществ. Им напомнят о том, что запрещено сжигать мусор на участках, а также о необходимости его вывоза.
В случае невыполнения данных норм дачникам грозят штрафы.
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