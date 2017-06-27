Самарским чиновникам посоветовали приобрести самоучители английского языка
Подтянуть свои знания иностранного им будет необходимо в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сотрудники городской администрации должны будут кто-то вспомнить, а кто-то изучить с нуля основы английского языка. Такое поручение дал глава города Олег Фурсов.
- Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо, - прокомментировал Олег Фурсов.
Сотрудники городской администрации должны будут кто-то вспомнить, а кто-то изучить с нуля основы английского языка. Такое поручение дал глава города Олег Фурсов.
- Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо, - прокомментировал Олег Фурсов.
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