Самарским абонентам «Мегафон» полностью восстановили связь
Напомним, сбой возник в пятницу, 19 мая, в Самаре и других городах России.
Как отмечают в пресс-службе компании, официальной причиной является сбой в программном обеспечении - базе данных производства компании Hewlett-Packard - на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд субъектов нашей страны.
Сообщается, что Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.
Как отмечают в пресс-службе компании, официальной причиной является сбой в программном обеспечении - базе данных производства компании Hewlett-Packard - на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд субъектов нашей страны.
Сообщается, что Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.
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