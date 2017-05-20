Самарским абонентам «Мегафон» полностью восстановили связь

Как отмечают в пресс-службе компании, официальной причиной является сбой в программном обеспечении - базе данных производства компании Hewlett-Packard - на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд субъектов нашей страны.Сообщается, что Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.