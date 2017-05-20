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Самарским абонентам «МегаФона» полностью восстановили связь

Напомним, сбой возник в пятницу, 19 мая, в Самаре и других городах России.

Как отмечают в пресс-службе компании, официальной причиной является сбой в программном обеспечении - базе данных производства компании Hewlett-Packard - на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд субъектов нашей страны.

Сообщается, что Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.
Дата: 20 мая 2017 , 01:09
271
Автор текста: Анна Турова
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