Самарский зоопарк приглашает отметить День рождения медведя Умки

В этом году бурому медведю Умке исполняется 20 лет. Он попал в Самарский зоопарк весной 1998 года. Умка – самый крупный хищник зоопарка, его вес около 400 кг. Мишка очень общительный и веселый, любит играть и купаться в бассейне.В день своего рождения медведь полакомится праздничным тортом. Гостей ждут веселые игры, интересные конкурсы и занимательные викторины. Все участники праздника получат памятные сувениры от зоопарка.