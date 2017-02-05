Самарский зоопарк отметил День сурка. Иван и Ева проспали свой праздник

«Метеопроцедура» заключается в том, что в этот день сурок просыпается от зимней спячки и по погоде определяет, стоит ли ему отдохнуть еще несколько недель или пора выбираться из норки и встречать весну. Считается, что, если погода пасмурная, небо хмурое, сурок смело выходит из норки. Значит, весна будет ранней. Если же погода солнечная, сурок видит собственную тень, пугается и прячется обратно. Якобы это свидетельство того, что зима продлится еще шесть недель.В Самаре узнать прогноз на нынешнюю весну надеялись от степных сурков Ивана и Евы - питомцев городского зоопарка. Однако свой «профессиональный» праздник виновники торжества мирно проспали. И даже когда открыли ящик, где питомцы находятся в спячке с конца августа, грызуны, как говорится, и ухом не повели. По мнению сотрудников зоопарка, такое поведение сурков можно считать за предсказание поздней весны.Гости зверинца с интересом рассматривали спящих животных, которые еле заметно дышали. Главный зоотехник Александр Кузовенко пояснил посетителям, что во время анабиоза, а именно в этом состоянии находятся сейчас сурки, температура их тела падает с привычных 37,5 градуса до 3 - 5. Также во время спячки у этих животных многократно замедляется дыхательный процесс, чтобы уменьшить потребление кислорода. У сурков появились и внешние изменения за время спячки: отрасли когти на лапках и уменьшился вес. Так что предсказателей пришлось оставить досыпать в уютном гнезде из сухой травы. А для юных посетителей зоопарка организовали конкурсную программу. Ребята, пришедшие на праздник, активно принимали участие в познавательных экологических викторинах и подвижных играх. Все участники мероприятия получили от зоопарка сувениры.