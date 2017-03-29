Самарский зоопарк объявляет конкурс на лучший скворечник

Оценивать работы будут по оригинальности дизайна, мастерству исполнения, соблюдению основных правил при изготовлении скворечника (схему изготовления можно посмотреть на сайте зоопарка или в группе «ВКонтакте»). Материал – дерево.Также на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать ФИО участника, возраст, учебное заведение, номер контактного телефона. Прием работ осуществляется до 30 марта.А 31 марта в 13:00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник - Международный день птиц. На мероприятии ребята узнают, какие птицы населяют Самарскую область, и поучаствуют в экологических викторинах и подвижных играх.