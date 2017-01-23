Самарский ж/д вокзал вошел в список самых необычных в России
Перечень, который составил сервис «Туту.ру», был опубликован на сайте «Лента.ру».
В список самых интересных и необычных были включены также вокзалы Москвы, Витебска, Старого Оскола, Слюдянки, Казани, Мурома, Владивостока, Сургута, Екатеринбурга, Тынды, Сочи и Пскова.
Как отмечает портал, самарский железнодорожный вокзал самый высокий в Европе, его высота вместе со шпилем - 101 метр. Он был возведен в 2001 году вместо старого здания 1876 года постройки. На четвертом этаже (равнозначном восемнадцатому в обычном доме) на высоте 95 метров расположена смотровая площадка-балкон, откуда открывается вид на город, Жигулевские горы и Волгу. Кроме того, на втором этаже находится исторический музей Куйбышевской магистрали.
В список самых интересных и необычных были включены также вокзалы Москвы, Витебска, Старого Оскола, Слюдянки, Казани, Мурома, Владивостока, Сургута, Екатеринбурга, Тынды, Сочи и Пскова.
Как отмечает портал, самарский железнодорожный вокзал самый высокий в Европе, его высота вместе со шпилем - 101 метр. Он был возведен в 2001 году вместо старого здания 1876 года постройки. На четвертом этаже (равнозначном восемнадцатому в обычном доме) на высоте 95 метров расположена смотровая площадка-балкон, откуда открывается вид на город, Жигулевские горы и Волгу. Кроме того, на втором этаже находится исторический музей Куйбышевской магистрали.
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