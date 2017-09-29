Самарский витражист Андрей Дзюба – о подарке канадскому послу, самом дорогом абажуре и можно ли заработать на стекле
Андрей Дзюба закончил юрфак Самарского госуниверситета и должен был стать следователем-криминалистом, но что-то пошло не так. Sgpress.ru заглянул в гости к стекольному мастеру – туда, где рождаются невероятные светильники, витражные панно и ласточки–брошки.
От юриста до витражиста
Я получил образование следователя-криминалиста, но долгое время занимался гражданским правом. Когда работа переросла в машинальный документооборот, я стал чахнуть. Начал искать себя, и все свободное время в течение полугода тратил на бессмысленный, как я тогда думал, интернет-серфинг. Стал анализировать свои навыки: с детства у меня была хорошо развита мелкая моторика, я очень усидчив и невероятный аккуратист. И как-то совершенно случайно я наткнулся на страницу немецкого мастера, который делает музейные реплики ламп Тиффани, знаменитого американского художника и витражиста. Я сразу загорелся идеей, подумал, что да, я тоже так смогу!
Обучался я технике самостоятельно, хотя это закрытое ремесло, и люди не хотят делиться какими-то секретами. В интернете вы мало что найдете, вся информация очень обрывиста. Но если приложить усилия, то не так сложно все скомпоновать в методику. Даже сейчас, спустя пять лет, я каждый день чему-то учусь.
Витражное ателье
Сначала я занимался витражами дома, первыми заказами меня поддерживали знакомые и друзья. Моя самая первая работа – ловец солнца в виде волка. Когда я понял, что создавать витражи мне по силам, быстро перешел к сложным работам. Потом появилось мое витражное ателье. В Самаре есть еще несколько мастерских, но что касается сложных работ, прямой конкуренции я не ощущаю.
Денег в ателье вложено много: на помещение, специальные инструменты, стекло. Все материалы зарубежные, ну, разве что отвертки и гвоздики российские. Например, стекло у нас американского производства – оно самое лучшее, создается уже много лет на небольших мануфактурах по секретным рецептам варения.
Конечно, не всегда удается получить крупные заказы, но на хлеб нам хватает. Иначе я бы этим не занимался.
Маски и брошки
В основном у нас заказывают изделия женщины, почти все в подарок. Либо мужчины заказывают для женщин. Все клиенты совершенно разного достатка: от богатеев до среднего класса.
В своей мастерской мы делаем всё, начиная от маленьких подвесок и заканчивая огромными витражными панелями. Если клиент захочет, можем и витражный потолок сделать.
Особенно пользуются популярностью брошки. Одна женщина как-то заказала у нас целых 20 штук! Немного уступают им ловцы солнца – фигурки, которые можно повесить на окно или новогоднюю елку. Они пропускают солнечный свет и играют разными цветами.
От юриста до витражиста
Я получил образование следователя-криминалиста, но долгое время занимался гражданским правом. Когда работа переросла в машинальный документооборот, я стал чахнуть. Начал искать себя, и все свободное время в течение полугода тратил на бессмысленный, как я тогда думал, интернет-серфинг. Стал анализировать свои навыки: с детства у меня была хорошо развита мелкая моторика, я очень усидчив и невероятный аккуратист. И как-то совершенно случайно я наткнулся на страницу немецкого мастера, который делает музейные реплики ламп Тиффани, знаменитого американского художника и витражиста. Я сразу загорелся идеей, подумал, что да, я тоже так смогу!
Обучался я технике самостоятельно, хотя это закрытое ремесло, и люди не хотят делиться какими-то секретами. В интернете вы мало что найдете, вся информация очень обрывиста. Но если приложить усилия, то не так сложно все скомпоновать в методику. Даже сейчас, спустя пять лет, я каждый день чему-то учусь.
Витражное ателье
Сначала я занимался витражами дома, первыми заказами меня поддерживали знакомые и друзья. Моя самая первая работа – ловец солнца в виде волка. Когда я понял, что создавать витражи мне по силам, быстро перешел к сложным работам. Потом появилось мое витражное ателье. В Самаре есть еще несколько мастерских, но что касается сложных работ, прямой конкуренции я не ощущаю.
Денег в ателье вложено много: на помещение, специальные инструменты, стекло. Все материалы зарубежные, ну, разве что отвертки и гвоздики российские. Например, стекло у нас американского производства – оно самое лучшее, создается уже много лет на небольших мануфактурах по секретным рецептам варения.
Конечно, не всегда удается получить крупные заказы, но на хлеб нам хватает. Иначе я бы этим не занимался.
Маски и брошки
В основном у нас заказывают изделия женщины, почти все в подарок. Либо мужчины заказывают для женщин. Все клиенты совершенно разного достатка: от богатеев до среднего класса.
В своей мастерской мы делаем всё, начиная от маленьких подвесок и заканчивая огромными витражными панелями. Если клиент захочет, можем и витражный потолок сделать.
Особенно пользуются популярностью брошки. Одна женщина как-то заказала у нас целых 20 штук! Немного уступают им ловцы солнца – фигурки, которые можно повесить на окно или новогоднюю елку. Они пропускают солнечный свет и играют разными цветами.
А еще я единственный мастер, кто делает венецианские маски из художественного стекла. Очень долго думал, куда же применить обрезки стекла, которые остаются от работ. Ведь стекло очень жалко, оно стоит больших денег. И однажды я нашел у себя завалявшуюся маску и сделал из нее бра. Работа эта очень сложная по сравнению с обычными панно – тут ты каждый кусочек выкладываешь внутри объемной формы пинцетом. Даже не знаю, сколько элементов в этих масках.
Теперь у меня довольно обширная коллекция венецианских масок, самая популярная – «турецкий нос». Одна такая даже уехала к канадскому послу в Греции. Я не шучу, лично передавал ему в руки!
Последователи Тиффани
Техника изготовления витражей у нас разная: Тиффани, классическая (на свинцовой протяжке, она возникла еще в Средние века) или комбинированная (техника Тиффани плюс свинцовая протяжка). Существуют также техники имитации витражей, заливная или пленочная, но мы с ними не работаем, потому что это дешевая замена оригинала. Моя самая любимая – техника Тиффани, которая названа по имени своего создателя Луиса Комфорта Тиффани.
[ Луис Комфорт Тиффани – американский художник, витражист, создатель опалесцентного стекла (с молочными разводами) и стекла «Фавриль» (с металлическими разливами). После открытия новых технологий стекловарения переманивает к себе мастеров и открывает завод в Нью-Джерси на деньги своего отца Чарльза Льюиса Тиффани, основателя ювелирной фирмы «Тиффани и Ко». Также Луис Комфорт Тиффани изобрел новую витражную технику: придумал соединять маленькие кусочки стекла медной фольгой, что позволило создавать тонкие и изящные изделия. ]
Сначала каждый кусочек цветного стекла вырезается и обтачивается, чтобы придать ему нужную форму. Потом плотно оборачивается по краям медной фольгой. Из кусочков мастер уже выкладывает рисунок, скрепляя его припоем с обеих сторон. Покрывает паяные швы патиной, полирует и смазывает антиоксидантом, чтобы изделие не ржавело.
На маленькую брошь уходит примерно 10 часов, на картину – 15-17 дней, на абажур – 25 дней. Изготовление витражей – трудоемкий и долгий процесс, поэтому недешевый. Пока самый дорогой заказ, который у нас был – абажур за 150 000 рублей. Но это далеко не предел. Цена зависит от сложности работы.
Абажур – всему голова
Не могу не рассказать отдельно про абажуры, которые принесли мировую славу их создателю - Луису Комфорту Тиффани. Идея их изготовления появилась случайно. Просто у Тиффани после завершения витражей скопилось множество обрезков цветного стекла, которые ему жаль было выбрасывать. И он придумал делать из них абажуры. Представляете, у него было около 300 различных дизайнов!
Мы же можем создать около 50 вариантов абажуров. В работе опираемся на энциклопедии, где описаны размеры изделия, детали и даже значение цветов. Но вся информация на английском и отчасти немецком языке - русского материала нет.
По желанию клиента можем сделать свои отступления, если не нравится оригинал. Но, конечно, в согласии с природой – например, у нас не будет зелено-голубых маков. Это важно, если изображать природу, работая в технике Тиффани.
Красота своими руками
Если есть желающие, мы можем провести мастер-класс. Как правило, на них приходят родители с детьми - они как-то больше этим интересуются. Все занятие длится 10 часов, но разбивается на два дня. Только за это время можно прикоснуться к каждому этапу витражного ремесла. В конце участник мастер-класса забирает вещь с собой на память.
Я встречал людей, которые могут провести занятие и за 2-3 часа, но это полный абсурд. Нельзя ничего познать за это время.
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