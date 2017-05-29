Самарский университет запатентовал в США новую технологию производства виброизоляторов

Соединенные штаты высоко оценили использование для виброизоляторов металлической резины, которую разработали самарские ученые.



Как сообщает пресс-служба Самарского университета, ученые вуза усовершенствовали способ изготовления тонкостенных упругопористых элементов из металлорезины. Такие тонкостенные детали обладают высокой надежностью. Эта новаторская технология и получила признание за океаном. Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) выдало Самарскому университету на данную технологию производства патент.



Добавим, металлическая резина способна противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, радиации и другим неблагоприятным внешним воздействиям. Такие свойства материал получает благодаря особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра.



Области применения изделий из материала МР разнообразны: машиностроение, нефтяная промышленность (буровые установки), авиационно-космическая сфера, железнодорожный транспорт (тепловозы), электронная техника, оборонное производство и многие другие.