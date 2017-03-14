Самарский университет впервые вошел в международный предметный рейтинг QS World University Rankings
Наш вуз показал высокие результаты в направлении «Физика и астрономия».
Ежегодный наиболее влиятельный глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings был составлен британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). В опубликованном исследовании оцениваются вузы из 74 стран, учитываются результаты обучения по 46 предметам. При этом вузы оцениваются по четырем источникам: мнение академического сообщества, работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша, который отражает вклад ученых в науку.
Самарский университет расположился в группе вузов, разделивших позиции с 450-й по 500-ю в направлении «Физика и астрономия». Напомним, что за последние три года Самарский университет сумел войти в число 980 лучших научно-образовательных центров мира в мировом рейтинге THE, а также впервые вошел в TОП-300 THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2017. При этом в рейтинге вузов России агентства RAEX (Эксперт РА) за минувший год наш вуз занял 26-е место, поднявшись с 2012 года на 9 позиций. Кроме того, Самарский университет также вошел в число 15 лучших университетов России по востребованности выпускников работодателями и занял 18-е место по уровню научно- исследовательской активности.
По мнению начальника исследовательского отдела QS Бена Саутера, главная значимость подобных рейтингов по учебным дисциплинам заключается в том, что они позволяют получить более углубленную информацию по сравнению с рейтингами общей направленности.
- Это еще раз подтверждает, что на уровне конкретных предметов и наук российские вузы занимают достойные позиции среди лучших учебных заведений мира, - сказал он.
Комментарий
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Мы живем в открытом мире, где конкуренция очень высока. Перед Самарским университетом стоит задача - продвигаться в мировых рейтингах. Сравнение вузов исходя из результатов обучения по конкретным предметам наглядно демонстрирует, в каких областях научной деятельности и подготовки специалистов тот или иной университет добился достижений и результатов мирового уровня. В то же время они помогают понять, по каким направлениям необходимо приложить дополнительные усилия. Важно, что вхождение Самарского университета в предметные рейтинги состоялось именно в категории «Физика и астрономия» - фундаментальной для всех технических сфер области знаний. Это свидетельствует об эффективности избранной долгосрочной стратегии развития вуза.
Ежегодный наиболее влиятельный глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings был составлен британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). В опубликованном исследовании оцениваются вузы из 74 стран, учитываются результаты обучения по 46 предметам. При этом вузы оцениваются по четырем источникам: мнение академического сообщества, работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша, который отражает вклад ученых в науку.
Самарский университет расположился в группе вузов, разделивших позиции с 450-й по 500-ю в направлении «Физика и астрономия». Напомним, что за последние три года Самарский университет сумел войти в число 980 лучших научно-образовательных центров мира в мировом рейтинге THE, а также впервые вошел в TОП-300 THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2017. При этом в рейтинге вузов России агентства RAEX (Эксперт РА) за минувший год наш вуз занял 26-е место, поднявшись с 2012 года на 9 позиций. Кроме того, Самарский университет также вошел в число 15 лучших университетов России по востребованности выпускников работодателями и занял 18-е место по уровню научно- исследовательской активности.
По мнению начальника исследовательского отдела QS Бена Саутера, главная значимость подобных рейтингов по учебным дисциплинам заключается в том, что они позволяют получить более углубленную информацию по сравнению с рейтингами общей направленности.
- Это еще раз подтверждает, что на уровне конкретных предметов и наук российские вузы занимают достойные позиции среди лучших учебных заведений мира, - сказал он.
Комментарий
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Мы живем в открытом мире, где конкуренция очень высока. Перед Самарским университетом стоит задача - продвигаться в мировых рейтингах. Сравнение вузов исходя из результатов обучения по конкретным предметам наглядно демонстрирует, в каких областях научной деятельности и подготовки специалистов тот или иной университет добился достижений и результатов мирового уровня. В то же время они помогают понять, по каким направлениям необходимо приложить дополнительные усилия. Важно, что вхождение Самарского университета в предметные рейтинги состоялось именно в категории «Физика и астрономия» - фундаментальной для всех технических сфер области знаний. Это свидетельствует об эффективности избранной долгосрочной стратегии развития вуза.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 марта 2017
12
14 марта 2017
78
14 марта 2017
78
14 марта 2017
115
14 марта 2017
301
14 марта 2017
91
14 марта 2017
257
14 марта 2017 , 13:29
12
На днях за круглым столом собрались специалисты, имеющие отношение к застройке Самары на...
14 марта 2017 , 13:09
78
На 16 марта намечена плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы...
14 марта 2017 , 13:01
78
Постановление главы Самары Олега Фурсова о проведении публичных слушаний по проекту было...
14 марта 2017 , 12:49
69
Наш вуз показал высокие результаты в направлении «Физика и астрономия»....
14 марта 2017 , 12:41
91
С такой инициативой Благотворительный фонд «Радость», совет проекта «Крепкая...
14 марта 2017 , 12:33
115
ДТП произошло сегодня в 8:10.
14 марта 2017 , 12:27
301
В отношении 23-летнего парня возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5532
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4610
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3660
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3584
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1162
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
707
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
760
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
616
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...