Самарский университет впервые вошел в международный предметный рейтинг QS World University Rankings

Ежегодный наиболее влиятельный глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings был составлен британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). В опубликованном исследовании оцениваются вузы из 74 стран, учитываются результаты обучения по 46 предметам. При этом вузы оцениваются по четырем источникам: мнение академического сообщества, работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша, который отражает вклад ученых в науку.Самарский университет расположился в группе вузов, разделивших позиции с 450-й по 500-ю в направлении «Физика и астрономия». Напомним, что за последние три года Самарский университет сумел войти в число 980 лучших научно-образовательных центров мира в мировом рейтинге THE, а также впервые вошел в TОП-300 THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2017. При этом в рейтинге вузов России агентства RAEX (Эксперт РА) за минувший год наш вуз занял 26-е место, поднявшись с 2012 года на 9 позиций. Кроме того, Самарский университет также вошел в число 15 лучших университетов России по востребованности выпускников работодателями и занял 18-е место по уровню научно- исследовательской активности.По мнению начальника исследовательского отдела QS Бена Саутера, главная значимость подобных рейтингов по учебным дисциплинам заключается в том, что они позволяют получить более углубленную информацию по сравнению с рейтингами общей направленности.- Это еще раз подтверждает, что на уровне конкретных предметов и наук российские вузы занимают достойные позиции среди лучших учебных заведений мира, - сказал он.- Мы живем в открытом мире, где конкуренция очень высока. Перед Самарским университетом стоит задача - продвигаться в мировых рейтингах. Сравнение вузов исходя из результатов обучения по конкретным предметам наглядно демонстрирует, в каких областях научной деятельности и подготовки специалистов тот или иной университет добился достижений и результатов мирового уровня. В то же время они помогают понять, по каким направлениям необходимо приложить дополнительные усилия. Важно, что вхождение Самарского университета в предметные рейтинги состоялось именно в категории «Физика и астрономия» - фундаментальной для всех технических сфер области знаний. Это свидетельствует об эффективности избранной долгосрочной стратегии развития вуза.