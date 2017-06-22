Самарский университет вошел в 400 лучших университетов Европы

Рейтинг вузов опубликовало британское агентство Times Higher Education (THE).



Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вошел в группу 301+ этого рейтинга. В этой же группе расположились такие российские университеты, как НИТУ МИСиС, МГТУ им. Баумана, РУДН.



Россия представлена в европейском топе 24-мя университетами. Наибольшее количество лучших вузов, по мнению экспертов, находится в Великобритании – 91. Второе место заняла Германия, на чью долю приходится 41 университет в рейтинге. Всего в топе университетов Европы 2017 года представлены 35 ​​европейских стран.