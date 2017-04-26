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Самарский университет улучшил свои позиции в национальных и мировых рейтингах

Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание попечительского совета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В его работе приняли участие председатель попечительского совета, губернатор Николай Меркушкин.

Ректор университета Евгений Шахматов подробно рассказал об успехах объединенного вуза и стратегии развития университета в рамках программы "5-100". Он напомнил, что стратегической целью вуза является вхождение в число ведущих мировых научно-образовательных центров, создание среды, в которой должны вырасти исследователи, конструкторы, инноваторы и лидеры новой формации.

Среди успехов Самарского университета, в частности, Евгений Шахматов отметил улучшение позиций вуза в национальных и мировых рейтингах.

- По ряду показателей — по публикационной активности и цитируемости — объединение СГАУ с госуниверситетом дало положительный эффект, — сказал Евгений Шахматов и привел конкретные цифры. В национальном рейтинге университетов, составляемом "Интерфаксом" на основе данных министерства образования России, самарский вуз занимает 21 позицию, "Эксперт РА" поставил самарский вуз на 26 место, Webometrics Russia (Россия) — на 15 позицию. В рейтинге вузов стран БРИКС вуз вошел в 200 лучших, а в QS EECA (Восточная Европа и Средняя Азия) за год улучшил свои позиции сразу на 42 пункта (с 143-й переместился на 101-ю позицию). Ректор особо отметил, что университет впервые вошел в авторитетный предметный рейтинг QS Physics and Astronomy (по направлениям "Физика" и "Астрономия") с позицией 451-500.
Ректор университета отметил, что создание собственной группировки спутников дистанционного зондирования Земли — еще одно достижение вуза.

- Я благодарен губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину и генеральному директору РКЦ "Прогресс" Александру Николаевичу Кирилину за поддержку: с российских космодромов были запущены три наших спутника. Мы вместе с РКЦ "Прогресс" сделали очень серьезную заявку, чтобы университет стал идентифицироваться как научно-образовательный комплекс, участвующий в процессе подготовки кадров, создании новой техники и ее эксплуатации, в том числе на орбите. Создан центр приема и институт космического машиностроения — это все звенья одной цепочки, которые очень благоприятное впечатление производят на членов Совета по повышению конкурентоспособности "5-100", — сказал Евгений Шахматов.

Он также акцентировал внимание на том, что сейчас вузу необходимо решать вопросы, связанные с будущим университета. Речь идет о расширении прорывных направлений в области естественных и гуманитарных наук, которые в итоге должны повысит привлекательность и конкурентоспособность вуза.

В свою очередь, губернатор Самарской области подчеркнул, что Самарскому университету необходимо быть флагманом в различных областях, но при этом авиакосмическое направление должно оставаться основой, стержнем. Он также заверил, что инициативы коллектива вуза будут поддержаны областными властями.

- Если по этим направлениям поработать, то появятся результаты, которыми будут пользоваться в стране и мире, — сказал Николай Меркушкин.

Евгений Шахматов добавил, что сейчас в университете есть ряд направлений, по которым самарский университет мог бы стать лидером среди вузов России. Например, использование возможностей ботанического сада для биологических исследований, развитие материаловедения совместно с Всероссийским НИИ авиационных материалов (ВИАМ), иностранная лингвистика и культуроведение. Прорывными направлениями также могут стать история российского двигателестроения, а также ниша, позволяющая социологам, психологам и филологам формировать гражданина, который бы ориентировался на общечеловеческие ценности.

- Если мы хорошо все осмыслим и расставим правильные акценты, то в министерстве образования и науки РФ эти темы могут быть поддержаны. Необходимо максимально использовать свои возможности. Участие в программе "5-100" заставляет постоянно двигаться вперед. Чуть припоздаешь, тебя обгонят остальные. Нельзя останавливаться, тогда процессы развития пойдут активнее, — резюмировал губернатор.
 
Дата: 26 апреля 2017 , 12:33
85
Автор текста: Михаил Блохин
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