Самарский университет получит новое 16-этажное общежитие
Оно будет располагаться на пересечении улиц Гая и Врубеля.
По данным пресс-службы регионального правительства, возведение объекта будет вестись на средства федерального бюджета. На строительство 16-этажного общежития направят 320 млн рублей. Строители уже вырыли котлован и забили сваи на месте стройки. Предполагается, что в общежитии разместят 90 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных улучшенной планировки для студентов и преподавателей вуза.
Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2017 году.
По данным пресс-службы регионального правительства, возведение объекта будет вестись на средства федерального бюджета. На строительство 16-этажного общежития направят 320 млн рублей. Строители уже вырыли котлован и забили сваи на месте стройки. Предполагается, что в общежитии разместят 90 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных улучшенной планировки для студентов и преподавателей вуза.
Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2017 году.
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