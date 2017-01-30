Самарский университет получит новое 16-этажное общежитие

По данным пресс-службы регионального правительства, возведение объекта будет вестись на средства федерального бюджета. На строительство 16-этажного общежития направят 320 млн рублей. Строители уже вырыли котлован и забили сваи на месте стройки. Предполагается, что в общежитии разместят 90 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных улучшенной планировки для студентов и преподавателей вуза.Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2017 году.