Самарский университет может дополнительно получить 8 млрд рублей
Об этом во вторник, 14 февраля, в программе «Круг вопросов» заявил губернатор Николай Меркушкин.
- Прямые инвестиции в Самарский университет на участие в программе повышения конкурентоспособности составляют 500-600 млн рублей в год. Также вуз финансируется по повышенному коэффициенту на одного обучающегося. По некоторым специальностям этот коэффициент составляет до 1,7. В целом это 700-800 млн рублей прямой выгоды в год. А до 2025 года, до которого рассчитана программа - это дополнительно около 8 млрд рублей, - привел цифры глава региона.
Также на сотрудничестве с предприятиями вуз ежегодно зарабатывает еще около 500-700 млн руб.
Кроме того, Самарский университет попал в программу «Проекта 5-100», который повышает конкурентоспособность ключевых российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
- По СГАУ нам говорили, что это технический вуз. А для участия в программе нужна была фундаментальная наука, гуманитарные специальности. В СамГУ же хорошие химики, физики, математики. Объединив вузы, мы поднялись с последних строчек в «Проекте 5-100» и перешли в «середняки», - напомнил Николай Меркушкин.
Губернатор напомнил, что до объединения лучший рейтинг среди самарских вузов был у СГАУ - 53-е место по России. Сейчас Самарский университет занимает 21 позицию.
- Прямые инвестиции в Самарский университет на участие в программе повышения конкурентоспособности составляют 500-600 млн рублей в год. Также вуз финансируется по повышенному коэффициенту на одного обучающегося. По некоторым специальностям этот коэффициент составляет до 1,7. В целом это 700-800 млн рублей прямой выгоды в год. А до 2025 года, до которого рассчитана программа - это дополнительно около 8 млрд рублей, - привел цифры глава региона.
Также на сотрудничестве с предприятиями вуз ежегодно зарабатывает еще около 500-700 млн руб.
Кроме того, Самарский университет попал в программу «Проекта 5-100», который повышает конкурентоспособность ключевых российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
- По СГАУ нам говорили, что это технический вуз. А для участия в программе нужна была фундаментальная наука, гуманитарные специальности. В СамГУ же хорошие химики, физики, математики. Объединив вузы, мы поднялись с последних строчек в «Проекте 5-100» и перешли в «середняки», - напомнил Николай Меркушкин.
Губернатор напомнил, что до объединения лучший рейтинг среди самарских вузов был у СГАУ - 53-е место по России. Сейчас Самарский университет занимает 21 позицию.
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