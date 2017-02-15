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Самарский университет может дополнительно получить 8 млрд рублей

Об этом во вторник, 14 февраля, в программе «Круг вопросов» заявил губернатор Николай Меркушкин.

- Прямые инвестиции в Самарский университет на участие в программе повышения конкурентоспособности составляют 500-600 млн рублей в год. Также вуз финансируется по повышенному коэффициенту на одного обучающегося. По некоторым специальностям этот коэффициент составляет до 1,7. В целом это 700-800 млн рублей прямой выгоды в год. А до 2025 года, до которого рассчитана программа - это дополнительно около 8 млрд рублей, - привел цифры глава региона.

Также на сотрудничестве с предприятиями вуз ежегодно зарабатывает еще около 500-700 млн руб.

Кроме того, Самарский университет попал в программу «Проекта 5-100», который повышает конкурентоспособность ключевых российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

- По СГАУ нам говорили, что это технический вуз. А для участия в программе нужна была фундаментальная наука, гуманитарные специальности. В СамГУ же хорошие химики, физики, математики. Объединив вузы, мы поднялись с последних строчек в «Проекте 5-100» и перешли в «середняки», - напомнил Николай Меркушкин.

Губернатор напомнил, что до объединения лучший рейтинг среди самарских вузов был у СГАУ - 53-е место по России. Сейчас Самарский университет занимает 21 позицию. 
Дата: 15 февраля 2017 , 13:31
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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