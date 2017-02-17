Самарский театр выступил в шоу «Минута славы»
Артисты независимого театра «Пластилиновый дождь» приняли участие в передаче центрального телевидения.
«Минута славы» - развлекательная программа, шоу талантов, где любой человек может показать свои уникальные способности. Премьера программы состоялась в 2007 году на Первом канале.
Театр «Пластилиновый дождь» представил фрагмент уличного перформанса «Белые сны». Это яркое шоу с обилием акробатических трюков на ходулях, сумасшедших танцев и юмористических миниатюр знакомо самарскому зрителю по фестивалю уличных театров «Пластилиновый дождь».
Коммерческий директор театра Анастасия Шадрина рассказала sgpress.ru о том, как коллектив попал на федеральный канал:
- Совершенно случайно в Интернете увидела информацию, что идет кастинг на проект «Минута славы». Заполнила заявку: написала, что мы можем, приложила видео. Никому в театре не стала говорить об этом. На кастинге все было очень сумбурно, очень много людей – бесконечный поток. На самих съемках все было более организованно: к участникам приставляют редакторов, которые за них отвечают. На площадке работает слаженная команда – артистов встречают, гримируют и т.д.
«Минута славы» - развлекательная программа, шоу талантов, где любой человек может показать свои уникальные способности. Премьера программы состоялась в 2007 году на Первом канале.
Театр «Пластилиновый дождь» представил фрагмент уличного перформанса «Белые сны». Это яркое шоу с обилием акробатических трюков на ходулях, сумасшедших танцев и юмористических миниатюр знакомо самарскому зрителю по фестивалю уличных театров «Пластилиновый дождь».
Коммерческий директор театра Анастасия Шадрина рассказала sgpress.ru о том, как коллектив попал на федеральный канал:
- Совершенно случайно в Интернете увидела информацию, что идет кастинг на проект «Минута славы». Заполнила заявку: написала, что мы можем, приложила видео. Никому в театре не стала говорить об этом. На кастинге все было очень сумбурно, очень много людей – бесконечный поток. На самих съемках все было более организованно: к участникам приставляют редакторов, которые за них отвечают. На площадке работает слаженная команда – артистов встречают, гримируют и т.д.
В красной комнате, где все ждут результатов, установлены телевизоры, по которым можно наблюдать, что происходит на съемочной площадке. Мы очень переживали за других участников, потому что видели волнение ребят перед выходом на сцену.
Выступлением «Пластилиновый дождь» доволен, а результаты показа самарцы смогут узнать, посмотрев передачу в одну из ближайших суббот.
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