Самарский театр выступил на «Золотой Маске»
Академический театр оперы и балета представил оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» 22 февраля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
О том, какое впечатление спектакль произвел на жюри, можно будет судить 19 апреля, когда состоится церемония награждения победителей российской национальной театральной премии «Золотая Маска». А уже сейчас постановщики оперы поделились своим впечатлением от спектакля.
Комментарии:
Александр Анисимов, дирижер-постановщик:
- Это произведение фантастической эмоциональной силы воздействия на публику. И если мы, творцы, музыканты, певцы, артисты хора, несем эту энергию залу, то она никого не оставит равнодушным. Шостакович задумал, чтобы публика поняла ее (Катерину Измайлову - главное действующее лицо оперы. - Прим. авт.) и сердцем вынесла благое отношение к этой героине.
Георгий Исаакян, режиссер-постановщик:
- По правде говоря, мы не готовили спектакль на конкурс. Мы поставили его, потому что любим эту оперу, оперу вообще и театр.
Партитура «Леди Макбет Мценского уезда», безусловно, вызывала и будет вызывать самый пристальный интерес у дирижеров, режиссеров, художников и публики. Потому что это невероятный текст с запасом энергии, мыслей, размышлений о природе человека. Это знаковое произведение для ХХ века - для России, для Советского Союза. При постановке таких вещей не столько заботишься о том, чтобы зритель запомнил твою фамилию, сколько о том, чтобы он так же, как ты, влюбился в эту музыку и партитуру.
Талантливый режиссер должен смотреть на героев глазами композитора. Нам казалось невероятным, как молодой человек - Шостакович - мог быть так тонко погружен в психологию женщины и следовать за каждым движением ее души, за тем, как она манипулирует миром вокруг себя. Если Флобер говорил: «Мадам Бовари - это я», Шостакович мог сказать: «Леди Макбет - это я», потому что там все написано от первого лица. Оправдывать или не оправдывать героев в этом случае невозможно, потому что гениальные произведения не дают однозначного ответа, ты до конца не можешь их понять. Да, это чудовищная криминальная история, но, с другой стороны, Шостакович пишет один из самых прекрасных женских портретов в истории человечества.
Один из лучших сегодняшних театральных художников Вячеслав Окунев нашел здесь особый ход, аромат этой истории, где вроде бы все реально и не реально, у тебя на глазах все плывет, трансформируется, и ты не можешь уследить за тем, как благополучная купеческая усадьба превращается в концлагерь. Это чудо настоящей метафоры.
Спектакль, поставленный в Самаре, хорошо встал на московской сцене, нет ощущения, что это пиджак с чужого плеча.
Справка
Как ранее сообщал sgpress.ru, самарский театр попал в шорт-лист «Золотой Маски» сразу в пяти номинациях: спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в номинации «Опера/Спектакль», главный дирижер театра Александр Анисимов в номинации «Опера/Работа дирижера», режиссер Георгий Исаакян в номинации «Опера/Работа режиссера», Ирина Крикунова за партию Катерины и Дмитрий Скориков за партию Бориса Тимофеевича.
О том, какое впечатление спектакль произвел на жюри, можно будет судить 19 апреля, когда состоится церемония награждения победителей российской национальной театральной премии «Золотая Маска». А уже сейчас постановщики оперы поделились своим впечатлением от спектакля.
Комментарии:
Александр Анисимов, дирижер-постановщик:
- Это произведение фантастической эмоциональной силы воздействия на публику. И если мы, творцы, музыканты, певцы, артисты хора, несем эту энергию залу, то она никого не оставит равнодушным. Шостакович задумал, чтобы публика поняла ее (Катерину Измайлову - главное действующее лицо оперы. - Прим. авт.) и сердцем вынесла благое отношение к этой героине.
Георгий Исаакян, режиссер-постановщик:
- По правде говоря, мы не готовили спектакль на конкурс. Мы поставили его, потому что любим эту оперу, оперу вообще и театр.
Партитура «Леди Макбет Мценского уезда», безусловно, вызывала и будет вызывать самый пристальный интерес у дирижеров, режиссеров, художников и публики. Потому что это невероятный текст с запасом энергии, мыслей, размышлений о природе человека. Это знаковое произведение для ХХ века - для России, для Советского Союза. При постановке таких вещей не столько заботишься о том, чтобы зритель запомнил твою фамилию, сколько о том, чтобы он так же, как ты, влюбился в эту музыку и партитуру.
Талантливый режиссер должен смотреть на героев глазами композитора. Нам казалось невероятным, как молодой человек - Шостакович - мог быть так тонко погружен в психологию женщины и следовать за каждым движением ее души, за тем, как она манипулирует миром вокруг себя. Если Флобер говорил: «Мадам Бовари - это я», Шостакович мог сказать: «Леди Макбет - это я», потому что там все написано от первого лица. Оправдывать или не оправдывать героев в этом случае невозможно, потому что гениальные произведения не дают однозначного ответа, ты до конца не можешь их понять. Да, это чудовищная криминальная история, но, с другой стороны, Шостакович пишет один из самых прекрасных женских портретов в истории человечества.
Один из лучших сегодняшних театральных художников Вячеслав Окунев нашел здесь особый ход, аромат этой истории, где вроде бы все реально и не реально, у тебя на глазах все плывет, трансформируется, и ты не можешь уследить за тем, как благополучная купеческая усадьба превращается в концлагерь. Это чудо настоящей метафоры.
Спектакль, поставленный в Самаре, хорошо встал на московской сцене, нет ощущения, что это пиджак с чужого плеча.
Справка
Как ранее сообщал sgpress.ru, самарский театр попал в шорт-лист «Золотой Маски» сразу в пяти номинациях: спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в номинации «Опера/Спектакль», главный дирижер театра Александр Анисимов в номинации «Опера/Работа дирижера», режиссер Георгий Исаакян в номинации «Опера/Работа режиссера», Ирина Крикунова за партию Катерины и Дмитрий Скориков за партию Бориса Тимофеевича.
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