Самарский театр проведет лабораторию современной драматургии

В программе - эскизы фрагментов из нескольких пьес современных авторов, среди которых члены гильдии драматургов России и лауреаты Международного конкурса современной драматургии «Время драмы». Зрители будут допущены 15 марта на гала-показ лабораторных работ.Участие в работе лаборатории примут актеры театра «Витражи», студенты творческих вузов и колледжей города, а также актеры ряда других самарских театров.Организатор лаборатории, художественный руководитель театра «Витражи» Павел Карташов прокомментировал необходимость ее создания:- Самара - великолепная площадка для проведения такой лаборатории. В театрах города идет много спектаклей по современным пьесам, некоторые из которых стали настоящими хитами. Лаборатория современной драматургии задумана как своего рода школа современного искусства и объединяющая площадка для практической, профессиональной работы с качественным, актуальным драматургическим материалом. Это особенно важно сейчас, когда перед нами - российским обществом - остро стоит вопрос самоидентификации. Практическая роль театра, театральной кафедры в этом процессе могла бы и должна иметь первостепенное значение. Минувшей осенью я провел две ДрамЛаборатории: в Московском Театре на Юго-Западе с ведущими актерами этого театра, а также в рамках Театрального форума «Золотой Витязь» в Москве.Инициатор мероприятия - конкурс и фестиваль «Время драмы», художественным руководителем которой я являюсь.