Самарский театр покажет «Вишневый сад» на международном фестивале
Муниципальный «Театр «Самарская Площадь» примет участие в Международном театральном фестивале-лаборатории «CHELoВЕК ТЕАТРА» в Челябинске.
4 марта он покажет спектакль «Вишневый сад» (16+) по пьесе Чехова в постановке Евгения Дробышева.
В 2014 году фестиваль «CHELoВЕК ТЕАТРА» стал членом Международного института театра. Каждый год около 100 заявок приходит на него со всех уголков мира. Среди стран, которые уже приняли участие в фестивале: Сербия, Грузия, Израиль, Литва, Казахстан, Молдова.
По словам организаторов «CHELoВЕК ТЕАТРА» - фестиваль для режиссеров, для которых работа с актером является первейшей задачей и для которых театр - это прежде всего искусство артиста.
4 марта он покажет спектакль «Вишневый сад» (16+) по пьесе Чехова в постановке Евгения Дробышева.
В 2014 году фестиваль «CHELoВЕК ТЕАТРА» стал членом Международного института театра. Каждый год около 100 заявок приходит на него со всех уголков мира. Среди стран, которые уже приняли участие в фестивале: Сербия, Грузия, Израиль, Литва, Казахстан, Молдова.
По словам организаторов «CHELoВЕК ТЕАТРА» - фестиваль для режиссеров, для которых работа с актером является первейшей задачей и для которых театр - это прежде всего искусство артиста.
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