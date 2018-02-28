Самарский театр покажет «Вишневый сад» на международном фестивале

4 марта он покажет спектакль «Вишневый сад» (16+) по пьесе Чехова в постановке Евгения Дробышева.В 2014 году фестиваль «CHELoВЕК ТЕАТРА» стал членом Международного института театра. Каждый год около 100 заявок приходит на него со всех уголков мира. Среди стран, которые уже приняли участие в фестивале: Сербия, Грузия, Израиль, Литва, Казахстан, Молдова.По словам организаторов «CHELoВЕК ТЕАТРА» - фестиваль для режиссеров, для которых работа с актером является первейшей задачей и для которых театр - это прежде всего искусство артиста.