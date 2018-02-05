Самарский театр покажет «Бесприданницу» Островского
29 марта в самарском театре для всей семьи «Витражи» состоится премьера спектакля «Бесприданница» по одноименной пьесе Александра Островского.
Сценографическое решение будет небытовым. Оформление и костюмы будут отсылать к XIX веку. Режиссер-постановщик Павел Карташов рассказал, что по определенным очертаниям можно будет узнать современную Самару.
- Александр Николаевич Островский - один из любимых моих драматургов. Он с присущим ему чувством времени диагностировал современное ему русское общество второй половины XIX века, но мой диагноз еще жестче, - признался Павел Карташов. - В XXI веке в душах молодых людей как никогда обострилось противоречие выбора между тем, что правильно, и тем, что легко. Современные девушки попадают под безжалостный каток тоталитаризма потребления, разлагающий их души, превращающий их в «вещь», в «куклу», в модный манекен забавы ради, причем происходит это в довольно раннем возрасте - 12-13 лет. Напомню, что Джульетте было 13 лет (не хватало двух недель с лишним до 14). Что выбрать: путь денег или путь сердца? Какова цена, которую нужно заплатить за выбор? Как происходит этот выбор? Хватит ли душевных сил для правильного выбора или легче плыть по конформистскому течению к «блеску золота» и «сверканию бриллиантов»? Лариса Огудалова XXI века ищет любви. Находит ли она ее? Да и есть ли любовь на свете? Об этих ключевых вопросах духовной жизни современного общества мой спектакль.
Сценографическое решение будет небытовым. Оформление и костюмы будут отсылать к XIX веку. Режиссер-постановщик Павел Карташов рассказал, что по определенным очертаниям можно будет узнать современную Самару.
- Александр Николаевич Островский - один из любимых моих драматургов. Он с присущим ему чувством времени диагностировал современное ему русское общество второй половины XIX века, но мой диагноз еще жестче, - признался Павел Карташов. - В XXI веке в душах молодых людей как никогда обострилось противоречие выбора между тем, что правильно, и тем, что легко. Современные девушки попадают под безжалостный каток тоталитаризма потребления, разлагающий их души, превращающий их в «вещь», в «куклу», в модный манекен забавы ради, причем происходит это в довольно раннем возрасте - 12-13 лет. Напомню, что Джульетте было 13 лет (не хватало двух недель с лишним до 14). Что выбрать: путь денег или путь сердца? Какова цена, которую нужно заплатить за выбор? Как происходит этот выбор? Хватит ли душевных сил для правильного выбора или легче плыть по конформистскому течению к «блеску золота» и «сверканию бриллиантов»? Лариса Огудалова XXI века ищет любви. Находит ли она ее? Да и есть ли любовь на свете? Об этих ключевых вопросах духовной жизни современного общества мой спектакль.
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