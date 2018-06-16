Самарский театр побывал на фестивале «Мелиховская весна»

В мае в Москве были выпущены сразу два спектакля по пьесе Чехова «Три сестры».



Сергей Женовач поставил ее в Студии театрального искусства, а Константин Богомолов - в МХТ имени Чехова. Написанная в 1900 году пьеса о разобщенности людей, невозможности понять не только друг друга, но даже самого себя, о декламации желания достичь некой цели, но отсутствии движения в этом направлении оказалась необыкновенно актуальной.



Год назад самарский режиссер Артем Филипповский тоже задавался этими вопросами. Премьера «Трех сестер» в театре «Место действия» (на базе Центра социализации молодежи) запомнилась зрителям сценографией (большой деревянной клеткой под потолок, за которой, перед которой и даже на которой существовали персонажи), а также ярким музыкальным оформлением.



Жюри московского фестиваля «Мелиховская весна» оценило смелость молодого взгляда на классическую чеховскую пьесу и пригласило спектакль для участия в программе. Артем Филипповский рассказал о том, как самарский театр выступил на международном форуме.



Особенное место



- Фестиваль проходит уже 19 лет в усадьбе Чехова в Мелихово, где он написал «Чайку», «Дядю Ваню» и многие рассказы. Это место намоленное. Сюда приезжали многие его друзья, например Левитан. Там есть ощущение атмосферы «Чайки» - пруды, озера, столетние деревья.



Фестиваль призван показывать самые яркие постановки по пьесам Антона Павловича и его современников. Большая часть программы проходит в конюшне, переделанной под театр. Это деревянная конструкция с софитами на сто зрительских мест и невысокими потолками в 3,5 метра. Сюда приезжает публика из Москвы, чтобы насладиться атмосферой былого времени.



Как отыграли



- Мы показывали спектакль на сцене Серпуховского музыкальнодраматического театра. Поскольку пространство конюшни в Мелихово не позволяло нам сделать мизансцену, в которой актер идет сверху по решетке.



Наш театр молодой - ему всего четыре года. Поездку на такой именитый фестиваль можно сравнить с вызовом. Благодаря помощи и поддержке нам удалось преодолеть сложности, связанные с финансированием, транспортировкой декораций, проживанием. Кроме того, у нас играют актеры из разных театров: «СамАрт», «Город» - пришлось с февраля заниматься согласованием графиков. Это большой опыт, который дал нам понять, что мы можем. Теперь подаем заявки на другие фестивали.



Мне было очень важно узнать, как спектакль, созданный в Самаре, зазвучит на другой земле. Найдет ли отклик? Серпухов - очень маленький город с неспешным ритмом жизни и единственным театром. Конечно, мы волновались, примет ли местная публика наш довольно экстравагантный спектакль. Сначала смотрели настороженно. Подобное прочтение, изобилующее метафорами и пластикой, оказалось неожиданным. Но во время второго акта внимание на сцену стало таким пристальным, каким не случалось даже в Самаре. Когда Вершинин в одной из сцен шел к Ольге, стояла тишина, в которой были слышны его шаги.



После показа подходили, спрашивали, когда вновь приедем, где еще будем выступать, как найти музыку из спектакля. Кто-то говорил, что нужно подумать над увиденным и услышанным, кто-то честно признавался, что ничего не понял.



Мнение жюри



- Жюри назвало наш спектакль молодежным и «безбашенным». Говорили о том, что не все пластические решения и символы понятны. Спрашивали, почему у нас актеры играют по несколько ролей. Я объяснил: это вынужденная мера. У нас просто нет такого количества артистов. Решение, которое родилось из ограничений. Отметили, что много музыки и не всегда она однозначно уместна. В целом же остались довольны.



Что дальше?



- В следующем сезоне мы будем делать спектакль для детей. Планируем выпустить его до декабря. Сейчас ведем переговоры с автором. Это увлекательная история о взаимоотношениях ребенка и родителей, написанная в интересной драматургической форме.



«Метод Гронхольма», который мы уже презентовали самарской публике, будем доделывать в августе. Думаю, выпустим где-то в начале октября. Это история о том, как несколько человек собираются в приемной крупной компании в ожидании собеседования на престижное место работы. Им предстоит узнать свой предел допустимого. Состав актеров немного изменится: останутся Алексей Меженный, Юрий Коннов, Елена Голикова в дубле с Еленой Ламзиной, а вместо Сергея Бережнова - Евгений Колотилин.



Еще мы ведем переговоры по проведению второго фестиваля молодой режиссуры «Место действия». Появилось много новых контактов людей, которых можно привлечь на мастер-классы. В рамках фестиваля хотим вновь провести большую работу по современной драматургии, предложить совместные проекты самарскому театральному сообществу.