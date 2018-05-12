Самарский театр кукол выступит на международном фестивале

«Рабочая лошадка» - фестиваль наиболее востребованных зрителями спектаклей. Жюри определяет победителей в следующих номинациях: "Лучший спектакль", Лучшая режиссерская работа", "Лучшая работа художника", "Лучшая актерская работа", "Лучшее музыкальное оформление спектакля".Среди участников - профессиональные театральные коллективы из 21 города России и Ближнего Зарубежья. Самарский театр кукол не в первый раз побывает на фестивале в Набережных Челнах - в 2016 году спектакль «Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 году Жюри фестиваля присудила победу в номинации «Лучшая актерская работа» заслуженному артисту РФ Анатолию Жерноклеву