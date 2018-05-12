Самарский театр кукол выступит на международном фестивале
C 12 по 19 мая в Набережных Челнах пройдет VI Международный фестиваль театров кукол «Рабочая лошадка», посвященный 30-летию Набережночелнинского государственного театра кукол. Самарский театр кукол представит на нем спектакль «Машенька и медведь».
«Рабочая лошадка» - фестиваль наиболее востребованных зрителями спектаклей. Жюри определяет победителей в следующих номинациях: "Лучший спектакль", Лучшая режиссерская работа", "Лучшая работа художника", "Лучшая актерская работа", "Лучшее музыкальное оформление спектакля".
Среди участников - профессиональные театральные коллективы из 21 города России и Ближнего Зарубежья. Самарский театр кукол не в первый раз побывает на фестивале в Набережных Челнах - в 2016 году спектакль «Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 году Жюри фестиваля присудила победу в номинации «Лучшая актерская работа» заслуженному артисту РФ Анатолию Жерноклеву
«Рабочая лошадка» - фестиваль наиболее востребованных зрителями спектаклей. Жюри определяет победителей в следующих номинациях: "Лучший спектакль", Лучшая режиссерская работа", "Лучшая работа художника", "Лучшая актерская работа", "Лучшее музыкальное оформление спектакля".
Среди участников - профессиональные театральные коллективы из 21 города России и Ближнего Зарубежья. Самарский театр кукол не в первый раз побывает на фестивале в Набережных Челнах - в 2016 году спектакль «Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 году Жюри фестиваля присудила победу в номинации «Лучшая актерская работа» заслуженному артисту РФ Анатолию Жерноклеву
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
11 мая 2018
217
11 мая 2018
183
11 мая 2018
183
11 мая 2018
875
11 мая 2018
242
11 мая 2018 , 18:37
205
В пятницу, 11 мая, в самарском Музее Модерна обсудили дальнейшую судьбу дачи Головкина.
11 мая 2018 , 18:34
183
Там укладывают новое высокопрочное асфальтобетонное покрытие.
11 мая 2018 , 17:54
268
Трофей пробудет в городе три дня
11 мая 2018 , 17:15
875
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
11 мая 2018 , 17:04
146
В четверг, 17 мая, в 18:00 в Самарском областном художественном музее откроется выставка...
11 мая 2018 , 17:04
187
Одна из них находится на привокзальной площади, около входа в пассажирский терминал.
11 мая 2018 , 17:35
183
Он представит на нем спектакль «Машенька и медведь».
11 мая 2018 , 16:53
242
Фотоподборка sgpress.ru о жизни главной самарской достопримечательности....
11 мая 2018 , 15:13
261
Десять тысяч электронных проездных поступили в ООО «Транспортная карта» в пятницу,...
11 мая 2018 , 18:52
217
Самые заметные новости недели с 7 по 11 мая, по версии sgpress.ru.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
4791
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
3925
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3743
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
16 апреля 2018
3719
На поле стадиона уложили газон. Как это было
8 мая 2018
3171
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
2 мая 2018
3925
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1836
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
1933
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1355
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1332
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...