Самарский театр кукол победил на международном фестивале
C 12 по 19 мая в Набережных Челнах (Республика Татарстан) прошел VI Международный фестиваль театров кукол «Рабочая лошадка», посвященный 30-летию Набережночелнинского государственного театра кукол.
По итогам работы фестиваля, на котором свои работы представили 22 театральных коллектива России и Ближнего Зарубежья, призы за лучшие актерские работы уехали в Самару. Ольга Гуреева - за роль Машеньки и Иван Мокроусов - за роль Медведя в спектакле Виктора Швембергера «Машенька и медведь».
Самарский театр кукол не в первый раз возвращается с победой с фестиваля в Набережных Челнах – в 2016 году спектакль «LITTLE MOUSE, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 году жюри фестиваля присудило победу в номинации «Лучшая актерская работа» заслуженному артисту РФ Анатолию Жерноклеву.
«Рабочая лошадка» является фестивалем наиболее востребованных зрителями спектаклей.
По итогам работы фестиваля, на котором свои работы представили 22 театральных коллектива России и Ближнего Зарубежья, призы за лучшие актерские работы уехали в Самару. Ольга Гуреева - за роль Машеньки и Иван Мокроусов - за роль Медведя в спектакле Виктора Швембергера «Машенька и медведь».
Самарский театр кукол не в первый раз возвращается с победой с фестиваля в Набережных Челнах – в 2016 году спектакль «LITTLE MOUSE, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 году жюри фестиваля присудило победу в номинации «Лучшая актерская работа» заслуженному артисту РФ Анатолию Жерноклеву.
«Рабочая лошадка» является фестивалем наиболее востребованных зрителями спектаклей.
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