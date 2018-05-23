Самарский театр кукол победил на международном фестивале

По итогам работы фестиваля, на котором свои работы представили 22 театральных коллектива России и Ближнего Зарубежья, призы за лучшие актерские работы уехали в Самару. Ольга Гуреева - за роль Машеньки и Иван Мокроусов - за роль Медведя в спектакле Виктора Швембергера «Машенька и медведь».Самарский театр кукол не в первый раз возвращается с победой с фестиваля в Набережных Челнах – в 2016 году спектакль «LITTLE MOUSE, или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 году жюри фестиваля присудило победу в номинации «Лучшая актерская работа» заслуженному артисту РФ Анатолию Жерноклеву.«Рабочая лошадка» является фестивалем наиболее востребованных зрителями спектаклей.