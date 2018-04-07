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Самарский театр ищет рога оленя

"Камерная сцена" готовит премьерный спектакль.

Для него театр разыскивает оленьи рога.

- Можно старые. Чем смешнее, тем лучше, - сообщается в объявлении театра.

Возможных обладателей оленьих рогов просят звонить по телефону 333 48 71. 
Дата: 6 апреля 2018 , 12:51
231
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: архив "СГ", Владимир Пермяков
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