Самарский театр ищет рога оленя
"Камерная сцена" готовит премьерный спектакль.
Для него театр разыскивает оленьи рога.
- Можно старые. Чем смешнее, тем лучше, - сообщается в объявлении театра.
Возможных обладателей оленьих рогов просят звонить по телефону 333 48 71.
Для него театр разыскивает оленьи рога.
- Можно старые. Чем смешнее, тем лучше, - сообщается в объявлении театра.
Возможных обладателей оленьих рогов просят звонить по телефону 333 48 71.
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