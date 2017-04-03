Самарский театр драмы выступит на «Золотой Маске»
5 апреля Самарский академический театр драмы им. Горького представит на сцене Московского Театра им. Пушкина спектакль «История лошади» в постановке Сергея Грицая.
В этом году в фестивале «Золотая Маска» от Самарской области участвуют сразу три театра. Самарский театр оперы и балета и новокуйбышевская «Грань» уже представили на суд профессионального жюри и московских зрителей оперу «Леди Макбет Мценского уезда» и «Корабль дураков». Третьим участником станет Самарский академический театр драмы им. Горького.
Спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2016 года, претендует на главную театральную премию страны в четырех номинациях: работа режиссера (Сергей Грицай) в жанре «Оперетта/мюзикл / спектакль», мужская роль (Владимир Морякин), работа художника (Александр Орлов) и роль второго плана (Владимир Гальченко).
Торжественная церемония вручения наград состоится в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 19 апреля.
В этом году в фестивале «Золотая Маска» от Самарской области участвуют сразу три театра. Самарский театр оперы и балета и новокуйбышевская «Грань» уже представили на суд профессионального жюри и московских зрителей оперу «Леди Макбет Мценского уезда» и «Корабль дураков». Третьим участником станет Самарский академический театр драмы им. Горького.
Спектакль, премьера которого состоялась в апреле 2016 года, претендует на главную театральную премию страны в четырех номинациях: работа режиссера (Сергей Грицай) в жанре «Оперетта/мюзикл / спектакль», мужская роль (Владимир Морякин), работа художника (Александр Орлов) и роль второго плана (Владимир Гальченко).
Торжественная церемония вручения наград состоится в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 19 апреля.
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