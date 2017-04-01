Самарский театр драмы подарит спектакль активистам месячника по благоустройству
В пятницу, 31 марта, глава Самары Олег Фурсов провел встречу с директором Самарского академического театра драмы имени М. Горького Вячеславом Гвоздковым. Они обсудили вопросы поддержки и развития театрального искусства.
Как рассказал Вячеслав Гвоздков, все чаще талантливые актеры перебираются в Самару, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако не всегда работники культуры в состоянии приобрести собственное жилье. А жилой фонд, которым распоряжаются учреждения культуры, едва ли способен вместить всех нуждающихся. Решение квартирного вопроса позволило бы артистам закрепиться в Самаре.
Олег Фурсов предложил подобрать помещение, которое может быть перепрофилировано в театральную гостиницу. Найти такое здание он поручил руководителю департамента управления имуществом Сергею Черепанову. Своему первому заместителю Владимиру Сластенину мэр поручил провести переговоры с банками города - обсудить возможность разработки специальной ипотечной программы для работников культуры.
Глава Самары отметил, что самарцы гордятся театральными традициями города, а билеты на лучшие постановки раскупаются за несколько месяцев до премьеры.
- Самарцы любят и ценят наш театр. Жители города ходят на спектакли, чтобы увидеть игру выдающихся самарских актеров, которые не раз становились лауреатами престижных театральных премий, - подчеркнул Олег Фурсов. - Безусловно, мы будем помогать людям, которые прославляют наш город, поддерживают и развивают культуру и театральные традиции.
Кстати, наиболее активные горожане смогут бесплатно посетить лучшие постановки самарских театров, проявив себя в начавшемся месячнике по благоустройству. Вячеслав Гвоздков заявил, что для активных участников месячника театр драмы готов дать отдельный спектакль.
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