Самарский театр драмы подарит спектакль активистам месячника по благоустройству

Как рассказал Вячеслав Гвоздков, все чаще талантливые актеры перебираются в Самару, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако не всегда работники культуры в состоянии приобрести собственное жилье. А жилой фонд, которым распоряжаются учреждения культуры, едва ли способен вместить всех нуждающихся. Решение квартирного вопроса позволило бы артистам закрепиться в Самаре.

Олег Фурсов предложил подобрать помещение, которое может быть перепрофилировано в театральную гостиницу. Найти такое здание он поручил руководителю департамента управления имуществом Сергею Черепанову. Своему первому заместителю Владимиру Сластенину мэр поручил провести переговоры с банками города - обсудить возможность разработки специальной ипотечной программы для работников культуры.

Глава Самары отметил, что самарцы гордятся театральными традициями города, а билеты на лучшие постановки раскупаются за несколько месяцев до премьеры.

- Самарцы любят и ценят наш театр. Жители города ходят на спектакли, чтобы увидеть игру выдающихся самарских актеров, которые не раз становились лауреатами престижных театральных премий, - подчеркнул Олег Фурсов. - Безусловно, мы будем помогать людям, которые прославляют наш город, поддерживают и развивают культуру и театральные традиции.

Кстати, наиболее активные горожане смогут бесплатно посетить лучшие постановки самарских театров, проявив себя в начавшемся месячнике по благоустройству. Вячеслав Гвоздков заявил, что для активных участников месячника театр драмы готов дать отдельный спектакль.