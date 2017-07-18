Самарский стадион готов более чем на 70%

Очередной ролик со стройки «Самара Арены» опубликовал видеоблогер Александр Карягин.



Готовность стадиона сейчас составляет более 71%. На объекте работает 2000 человек и 177 единиц техники.



Завершается монтаж основных металлоконструкций: по состоянию на 6 июля установлено 89 из 96 блоков консолей купола. После установки купола можно будет начинать подготовку футбольного поля.



Также начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей к стадиону территории – сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка.