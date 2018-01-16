Самарский спортсмен Александр Лифанов взял «золото» на всероссийском турнире по современному пятиборью

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в личном первенстве самарец Александр Лифанов безупречно выступил во всех видах программы и завоевал первое место. В мужском командном первенстве сборная Самарской области в составе Александра Лифанова, Ильи Фролова, Дмитрия Лукача и Артема Кабанова заняла первое место, опередив сборные Нижегородской и Московской областей.