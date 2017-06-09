Самарский спектакль откроет программу театрального фестиваля в Тольятти
С 19 по 25 июня в Тольятти пройдет VIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции». Откроет его спектакль самарского театра «Город» - «Наш класс» (16+) в постановке Дмитрия Крестьянкина (Санкт-Петербург).
Спектакль, поставленный по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека «Одноклассники. История в XIV уроках», рассказывает историю о трагических взаимоотношениях бывших одноклассников - поляков и евреев, историю их жизней, историю XX века.
VIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» проходит на сценических площадках театра «Дилижанс» (Тольятти, пр-т Ст.Разина, 93). Особенностью форума организаторы называют то, его программу составляют уникальные театральные разработки, которые можно увидеть только один раз. После каждого показа проходит обсуждение с участием зрителей и экспертов. Победитель определяется по результатам зрительского голосования. Самарский спектакль будет показан вне конкурса.
Спектакль, поставленный по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека «Одноклассники. История в XIV уроках», рассказывает историю о трагических взаимоотношениях бывших одноклассников - поляков и евреев, историю их жизней, историю XX века.
VIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» проходит на сценических площадках театра «Дилижанс» (Тольятти, пр-т Ст.Разина, 93). Особенностью форума организаторы называют то, его программу составляют уникальные театральные разработки, которые можно увидеть только один раз. После каждого показа проходит обсуждение с участием зрителей и экспертов. Победитель определяется по результатам зрительского голосования. Самарский спектакль будет показан вне конкурса.
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