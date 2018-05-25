Самарский скейтер Ярослав Байдаков о досках, травмах и новом парке в Струковском

- На доске я катаюсь уже лет десять из своих двадцати пяти. Я так давно катаюсь, что даже пытался создать свой бизнес, специально заказывал роликовые доски из Китая. Но ничего не получилось.- Раньше катание на доске и другие экстремальные виды спорта были андеграундными направлениями. Этим занимались люди, которым импонирует субкультура. Никто не заботился о развитии этого спорта. Молодые ребята катались везде и жили на полную катушку – играли в музыкальных группах, рисовали граффити. В 2008 году скейтбординг был выражением юношеского протеста. Сейчас катаются абсолютно все, для этого не обязательно принадлежать к какой-то субкультуре. Государство стало выделять средства на развитие этого спорта.- Конечно, все скейтеры обожали площадь Славы. Это место было знаменито на всю Россию. К нам приезжали даже международные команды. Поэтому наш город считался Меккой для скейтеров. Ничего подобного не было не только в Поволжье, но и в России. Сейчас площадь покрыли брусчаткой и там ни души.Второе по популярности место находится возле областной библиотеки. Здесь мы пытались преобразовывать пространство под себя, но нас постоянно выгоняли. Также весьма популярны спуск у Ладьи на набережной, и спот у ракеты перед музеем «Самара космическая».- Доски приходится менять раза три или четыре за сезон, если ты активно ими пользуешься. На это нужно будет потратить больше 10 тысяч рублей. Поскольку я катаюсь не так часто, то пользуюсь своей щепкой уже шесть лет. Это нонсенс.- Начну немного с истории. Скейтбординг начался с серфинга. Где-то в Калифорнии ребята катались по морским волнам, а потом решили перейти на сушу. Тогда появились так называемые лонгборды, которые отличаются от обычных досок размерами и соответственно скорость, которую можно развить на них,. Лонгборд может стоить тысяч десять и больше, поэтому для тех, кого не устраивает цена, существуют Пенни – доски меньшего размера. Ну а молодежь, которая любит экстрим, выбирает скейтборд, на котором можно падать, ломать руки и выбивать себе зубы. Долговечность инструмента будет зависеть от качества материалов. Стоимость роликовой доски сегодня начинается от двух тысяч рублей.- Ребята, которые ходят в самарскую школу скейтбординга, могут освоить трюки за одно лето. Родители их не узнают, если увидят в скейт-парке. Есть люди, которые начинали кататься в десять лет, а уже в пятнадцать были известны во всем мире.- Строгих правил нет. Просто не нужно надевать самую дорогую одежду, как это любят делать некоторые рэперы. Ты будешь падать, ты будешь рвать ботинки, пачкаться, травмировать руки и ноги.- У меня нет переднего зуба, вместо него я ношу протез. Я лишился его в первый год своего катания. Пытался сделать трюк, который у меня не получался. И в порыве ярости, я так сильно прыгнул на доску, что она отлетела мне в лицо. Так я лишился зуба. Это совершенно нормально. У моих друзей были повреждения суставов. Врачи вставляли им спицы в ноги. Чтобы уменьшить вероятность травмы, нужно регулярно делать зарядку.- Я начал продвигать эту тему в 2012 году. Хотя в то время положение было намного лучше, чем в том же 2017 году. Ребята в основном катались на Самарской площади и возле областной библиотеки. Мы смотрели на столичные города и мечтали, что у нас когда-нибудь появятся современные площадки. Там строят огромные парки из бетона. Они выглядят очень круто. Я думал, что и у нас это будет легко реализовать. Сначала создал петицию, обратился к властям. Долго ходил по департаментам, выигрывал гранты на постройку. Потом вышел на ТОС «Мичуринский», и выступал уже не только от спортивной общественности, а от лица руководителя молодёжного движения ТОСа. Многое было сделано в те годы.В очередной раз попытать удачи решил перед Чемпионатом мира по футболу. Стало понятно, что город может лишиться единственной удобной площадки в Струковском саду. Мы просто напомнили властям, что в Самаре живет много людей, увлеченных экстремальными видами спорта.- Мы получили ответ от заказчика строительства скейт-парка, что объект появится на территории бывшего бассейна «Чайка». Представители Федерации скейтбординга обратились к городским властям с просьбой реализовать проект с учетом предпочтений спортсменов: парк должен быть бетонным, построенным квалифицированными специалистами. После нескольких переделок проекта, мы пришли к итоговому варианту, который устраивал всех и вписался в бюджет.- Они удобны для тренировок. При этом их форма имитирует предметы на улице. Здесь нет больших рамп, с помощью которых можно улететь до небес, но есть все необходимое. Можно сказать, что наша плаза соответствует международному уровню. Бетонные проекты всегда хороши. Они подходят для детей, новичков и мастеров спорта.- Проект реализован на чистом энтузиазме скейтеров и только их. Никто из велосипедистов не проявил инициативы, несмотря на то, что были попытки установить с ними связь. Есть и другая сторона вопроса. Ещё при утверждении плана реконструкции Струковского сада, заложенного в 2016 году, планировали возведение монолитного скейтпарка на 800 квадратных метров, причём смета проекта едва ли могла позволить сильно разгуляться фантазии проектировщика. Поэтому не стали делать большие разнообразные фигуры.- Насколько я помню, власти планировали отремонтировать скейт-парк на Воронежских озерах, также построить новый рядом с дворцом культуры имени Литвинова. Мы только за такие начинания. Конечно, одного парка будет мало, рано или поздно потребуются дополнительные места в отдаленных районах, например на Красной Глинке.- Первый заключается в том, что ты развиваешься физически и духовно. Второй – спортсмены нравятся девчонкам. А третий – новые друзья, которые остаются на всю жизнь.