Самарский шпажист Павел Сухов завоевал «золото» на чемпионате Европы по фехтованию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в командных соревнованиях по шпаге участвовали сборные восемнадцати стран. Российские шпажисты по ходу турнира обыграли команды Польши (31:25), Швейцарии (45:34), Германии (41:30). В финале им предстояло встретиться с украинскими шпажистками, чемпионами мира 2015 года.В результате самарскому спортсмену Павлу Сухову удалось удержать победный счет (33:32) и принести своей команде золотые медали. Сборная Россия по шпаге впервые в истории выиграла золото командного турнира чемпионата Европы. По итогам чемпионата российские фехтовальщики заняли второе командное место, завоевав 3 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медаль.