Самарский рапирист выиграл первенство России

В нем принимают участие спортсмены не старше 21 года, всего в турнире боролся 71 фехтовальщик.В соревнованиях рапиристов золотую медаль завоевал самарец Кирилл Бородачёв. В финальном матче самарский спортсмен победил Алексея Чуева из Нижегородской области со счетом 15:12.