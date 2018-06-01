Самарский проект по подготовке профессиональных кадров высоко оценили на всероссийском уровне

На конференции с докладом о реализации кадрового проекта «Самарская траектория роста» выступили представители администрации Самары. Этот проект реализуется с начала 2018 года по инициативе главы города Елены Лапушкиной. Его целью, наряду с отбором профессиональных управленцев и одаренной молодежи, является их совместное профессиональное развитие: проведение тренингов, семинаров и мастер-классов от руководителей отраслевых органов Администрации, а также развитие института наставничества.Особое внимание участников конференции привлекла работа по созданию «Молодежной лиги управленцев», которая дает шанс студентам и выпускникам, пока не имеющим достаточного опыта, но стремящимся к профессиональному росту, оценить свои способности, и попробовать себя на муниципальной службе.На сегодня участниками Лиги стали 42 студента старших курсов или недавних выпускников ВУЗов, сейчас они проходят практику в различных подразделениях администрации Самары и готовятся к защите своих проектов. Самые успешные участники Лиги уже осенью смогут стать муниципальными служащими, а их проекты будут реализованы.Проект «Самарская траектория роста» выводит на новый уровень работу с существующим кадровым резервом. Впервые в Самаре сформирован оперативный резерв для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений города, куда было подано 600 заявок. 222 претендента в оперативный кадровый резерв прошли автоматизированное тестирование и в ближайшее время в администрации города начнутся собеседования с претендентами на должности управленцев.