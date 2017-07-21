Самарский педуниверситет обязали восстановить пруд Сухой до 30 октября
Как ранее писал sgpress.ru, в начале мая водоем, расположенный на территории Самарского государственного социально-педагогического университета в Советском районе, начали засыпать землей.
На защиту пруда Сухой, который обустроили еще до 1917 года, встали местные жители. Они практически круглосуточно дежурили у пруда, чтобы не допустить строительную технику на территорию. От них также поступило несколько обращений в правоохранительные органы.
На защиту пруда Сухой, который обустроили еще до 1917 года, встали местные жители. Они практически круглосуточно дежурили у пруда, чтобы не допустить строительную технику на территорию. От них также поступило несколько обращений в правоохранительные органы.
Проверку по данному факту провела Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. Согласно информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, в пруду ранее были обнаружены живые особи «тритона обыкновенного». Это редкие животные, занесенные в Красную книгу региона. Прокуратура установила, что в результате засыпки университетом пруда Сухой нарушается среда обитания указанных животных, что может привести к гибели и сокращению их популяции. Ответственность за это предусмотрена статьей 8.5. закона «Об административных нарушениях на территории Самарской области» 115-ГД. В адрес университета прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений. В отношении нарушителя составили протокол и направили в Советский суд Самары для рассмотрения.
Напомним, что еще в начале мая по поручению главы Самары Олега Фурсова департамент городского хозяйства и экологии также взял под контроль ситуацию вокруг засыпки пруда Сухой и провел административное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности по факту несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.
Также педуниверситету выдали предписание восстановить пруд и берег до 30 октября 2017 года.
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