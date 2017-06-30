Самарский музей в июле предлагает мультфильмы со всего мира, пешие прогулки и живую музыку
Семейный кинопоказ «Трио из Бельвилля»
6 июля 21:00 (12+)
Литературный музей (Фрунзе, 155) предлагает провести семейный вечер на тихой усадьбе за просмотром лучших мультфильмов! Чемпион - маленький мальчик, усыновленный своей бабушкой мадам Сузой. Она замечает, что наиболее счастливым мальчик чувствует себя верхом на велосипеде, и поэтому настаивает на том, чтобы он самым серьезным образом тренировался. Проходят годы и, наконец, Чемпион становится достойным собственного имени. Он готов участвовать во всемирно известной гонке Тур-де-Франс. Но во время соревнования двое таинственных неизвестных в черном выкрадывают Чемпиона. Мадам Суза и ее верный пес Брюно должны его освободить.
Во время поисков они оказываются за океаном в огромном мегаполисе Бельвилль и встречают известных «бельвилльских тройняшек» - трех эксцентричных звезд-певиц мюзик-холла 30-х годов. «Тройняшки» берут мадам Сузу и Брюно под свою опеку. Благодаря острому нюху Бруно храбрая пара вскоре нападает на след Чемпиона. Но удастся ли им расстроить дьявольские планы злобной французской мафии?
Детское занятие «Калейдоскоп литературных сказок и сказочных приключений»
9 июля 12:00 (7+)
Ребята вместе с Литературным музеем будут путешествовать по сказкам Носова, Пушкина, Андерсена, Сент-Экзюпери, Линдгрен, вспоминать их героев и события. Им предстоит самим изобразить героев некоторых сказок, проявив свои актерские способности, пройти удивительные сказочные испытания, задействовав догадку и сообразительность, выполнить интересные задания, а также найти клад с золотыми орешками. Их научат делать из бумаги любимый цветок Маленького принца - розу.
Пешеходная экскурсия «Литературная Самара»
13 и 27 июля 18:30 (0+)
Многие поэты и писатели любили путешествовать по нашему городу, они оставили интересные воспоминания, путевые заметки, поэтические строки, посвященные нашей «малой родине». Обращаясь к творчеству литераторов и соотнося их произведение с обликом мест, в них изображенных, или с теми улицами и домами, где они написаны, мы представляем себе, что в этих творениях в значительной степени находят отражение как историческое время, так и местность, давшая писателю впечатления для его творчества.
Записаться на экскурсию можно по номеру 332-11-22.
Живая музыка на усадьбе. Концерт группы Ice Hokku
20 июля 20:00 (6+)
Гости из солнечного Израиля, группа ICE HOKKU - дуэт, смешивающий электронную и живую музыку. Благодаря использованию loop-станции на концертах, последовательность нот и аккордов повторяется, создавая звучание песни слой за слоем. Вся музыка рождается заново на глазах у зрителя, и практически невозможно услышать одинаковое исполнение трека дважды.
Семейный кинопоказ «Песнь моря»
27 июля 21:00 (6+)
«Песнь моря» - поразительный мультфильм о брате и сестре с мифологическими мотивами и чарующей музыкой.
Маленькой Сирше исполнилось шесть лет, но она так и не научилась говорить. Впрочем, говорить ей особо не с кем: отец Сирши угрюм и молчалив, бабушка не желает слушать никого, кроме себя, а брат считает, что от Сирши и так «слишком много шума».
Десятилетний Бен не любит пугающую морскую гладь, не любит шум и дни рождения. Он любит супергероев, любит рисовать и пересказывать мамины истории. Но однажды, Бен и сам становится героем невероятной волшебной истории, он единственный оказывается способным понять и изменить историю собственной семьи.
6 июля 21:00 (12+)
Литературный музей (Фрунзе, 155) предлагает провести семейный вечер на тихой усадьбе за просмотром лучших мультфильмов! Чемпион - маленький мальчик, усыновленный своей бабушкой мадам Сузой. Она замечает, что наиболее счастливым мальчик чувствует себя верхом на велосипеде, и поэтому настаивает на том, чтобы он самым серьезным образом тренировался. Проходят годы и, наконец, Чемпион становится достойным собственного имени. Он готов участвовать во всемирно известной гонке Тур-де-Франс. Но во время соревнования двое таинственных неизвестных в черном выкрадывают Чемпиона. Мадам Суза и ее верный пес Брюно должны его освободить.
Во время поисков они оказываются за океаном в огромном мегаполисе Бельвилль и встречают известных «бельвилльских тройняшек» - трех эксцентричных звезд-певиц мюзик-холла 30-х годов. «Тройняшки» берут мадам Сузу и Брюно под свою опеку. Благодаря острому нюху Бруно храбрая пара вскоре нападает на след Чемпиона. Но удастся ли им расстроить дьявольские планы злобной французской мафии?
Детское занятие «Калейдоскоп литературных сказок и сказочных приключений»
9 июля 12:00 (7+)
Ребята вместе с Литературным музеем будут путешествовать по сказкам Носова, Пушкина, Андерсена, Сент-Экзюпери, Линдгрен, вспоминать их героев и события. Им предстоит самим изобразить героев некоторых сказок, проявив свои актерские способности, пройти удивительные сказочные испытания, задействовав догадку и сообразительность, выполнить интересные задания, а также найти клад с золотыми орешками. Их научат делать из бумаги любимый цветок Маленького принца - розу.
Пешеходная экскурсия «Литературная Самара»
13 и 27 июля 18:30 (0+)
Многие поэты и писатели любили путешествовать по нашему городу, они оставили интересные воспоминания, путевые заметки, поэтические строки, посвященные нашей «малой родине». Обращаясь к творчеству литераторов и соотнося их произведение с обликом мест, в них изображенных, или с теми улицами и домами, где они написаны, мы представляем себе, что в этих творениях в значительной степени находят отражение как историческое время, так и местность, давшая писателю впечатления для его творчества.
Записаться на экскурсию можно по номеру 332-11-22.
Живая музыка на усадьбе. Концерт группы Ice Hokku
20 июля 20:00 (6+)
Гости из солнечного Израиля, группа ICE HOKKU - дуэт, смешивающий электронную и живую музыку. Благодаря использованию loop-станции на концертах, последовательность нот и аккордов повторяется, создавая звучание песни слой за слоем. Вся музыка рождается заново на глазах у зрителя, и практически невозможно услышать одинаковое исполнение трека дважды.
Семейный кинопоказ «Песнь моря»
27 июля 21:00 (6+)
«Песнь моря» - поразительный мультфильм о брате и сестре с мифологическими мотивами и чарующей музыкой.
Маленькой Сирше исполнилось шесть лет, но она так и не научилась говорить. Впрочем, говорить ей особо не с кем: отец Сирши угрюм и молчалив, бабушка не желает слушать никого, кроме себя, а брат считает, что от Сирши и так «слишком много шума».
Десятилетний Бен не любит пугающую морскую гладь, не любит шум и дни рождения. Он любит супергероев, любит рисовать и пересказывать мамины истории. Но однажды, Бен и сам становится героем невероятной волшебной истории, он единственный оказывается способным понять и изменить историю собственной семьи.
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