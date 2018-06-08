Самарский музей предлагает литературное и морское путешествие в выходные
Самарский литературно-мемориальный музей им. Горького (ул. Фрунзе, 155) 9 июня, в субботу, приглашает взрослую публику на пешую прогулку по Самаре, а юных посетителей - 10 июня, в воскресенье, на интерактивное занятие.
9 июня 16:00 с усадьбы А.Н.Толстого стартует пешеходная экскурсия «Литературная Самара». В ходе прогулки ее участники узнают о связи известных писателей и поэтов с нашим городом. Познакомятся со знаковыми литературными местами города.
Возраст: 16+
Продолжительность экскурсии: 1 час.
Предварительная запись по телефону: 332-11-22.
10 июня в 12:00 школьники смогут совершить морское путешествие вокруг света за 60 минут. За время занятия дети вместе с героями любимых книг побывают на разных морях и океанах, познакомятся с подводной жизнью, а также поохотятся на акул.
Возраст:7+
Стоимость: 100 руб.
Предварительная запись по телефону: 332-11-22.
9 июня 16:00 с усадьбы А.Н.Толстого стартует пешеходная экскурсия «Литературная Самара». В ходе прогулки ее участники узнают о связи известных писателей и поэтов с нашим городом. Познакомятся со знаковыми литературными местами города.
Возраст: 16+
Продолжительность экскурсии: 1 час.
Предварительная запись по телефону: 332-11-22.
10 июня в 12:00 школьники смогут совершить морское путешествие вокруг света за 60 минут. За время занятия дети вместе с героями любимых книг побывают на разных морях и океанах, познакомятся с подводной жизнью, а также поохотятся на акул.
Возраст:7+
Стоимость: 100 руб.
Предварительная запись по телефону: 332-11-22.
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