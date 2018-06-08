Самарский музей предлагает литературное и морское путешествие в выходные

9 июня 16:00 с усадьбы А.Н.Толстого стартует пешеходная экскурсия «Литературная Самара». В ходе прогулки ее участники узнают о связи известных писателей и поэтов с нашим городом. Познакомятся со знаковыми литературными местами города.Возраст: 16+Продолжительность экскурсии: 1 час.Предварительная запись по телефону: 332-11-22.10 июня в 12:00 школьники смогут совершить морское путешествие вокруг света за 60 минут. За время занятия дети вместе с героями любимых книг побывают на разных морях и океанах, познакомятся с подводной жизнью, а также поохотятся на акул.Возраст:7+Стоимость: 100 руб.Предварительная запись по телефону: 332-11-22.