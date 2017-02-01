01 февраля 2017 года,
15:13
$ 60.09    64.28   Нефть 55.6 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарский лыжник Валерий Гонтарь завоевал «золото» и «серебро» на Универсиаде-2017

В Алматы (Казахстан) проходит Всемирная зимняя универсиада-2017. Уроженец Мордовии Валерий Гонтарь, переехавший из Саранска в Самару в межсезонье, завоевал для нашей губернии две награды.

Чемпионом Универсиады он стал в первой гонке лыжной программы на дистанции 10 километров классическим стилем. В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из 25 стран. На финише Гонтарь обогнал Дмитрия Ростовцева из Московской области на 8,9 секунды.

В следующей гонке преследования на 10 километров российские спортсмены поменялись местами. Первую ступеньку пьедестала занял Ростовцев, вторую – Гонтарь, отстав от победителя на 14,7 секунды. "Золото" и "серебро" – отличный результат в копилку Самарской области!

Впереди у Валерия Гонтаря запланированы старты в смешанном командном спринте (4 февраля), мужская эстафета 4х7,5 км (6 февраля) и массовом старте на 30 км (8 февраля). Есть надежда, что завоеванные Валерием медали не последние в его коллекции наград Универсиад. Два года назад на зимних студенческих играх в Словакии он уже был бронзовым призером в гонке на его коронной дистанции - 10 километров классическим стилем.

Валерий Гонтарь родился в селе Шувары Старошайговского района Мордовии. В шесть лет остался без матери, потом потерял отца и воспитывался в рузаевском детском доме. Лыжным спортом увлекся во втором классе, его первым тренером был Евгений Настюнин.

28-я Всемирная зимняя универсиада проходит с 29 января по 8 февраля.

Программа соревнований:

30 января (понедельник) индивидуальная гонка 5/10 км кл.ст;
31 января (вторник) персьют 5/10 км св.ст.;
2 февраля (среда) индивидуальный спринт кл.ст. (1,2/1,6 км);
4 февраля (суббота) смешанный командный (М+Ж) спринт св.ст.;
6 февраля (понедельник) эстафета 4х7,5/3х5 км;
7 февраля (вторник) масс-старт 15 км кл.ст. женщины;
8 февраля (среда) масс-старт 30 км кл.ст. мужчины.

Состав команды от России:

Мужчины:

1. Березин Егор (Тюменская область) ТюмГУ;
2. Вичужанин Кирилл (Удмуртская Республика) ПовГАФКСиТ;
3. Гаврилов Юрий (Тюменская область) ТюмГУ;
4. Гонтарь Валерий (Самарская область) ПГУ;
5. Лытнев Сергей (Томская область) ТГПУ;
6. Ростовцев Дмитрий (Москва);
7. Тарасов Роман (Удмуртская Республика) ПовГАФКСиТ;
8. Фролов Владимир (Москва) ПГУ.

Женщины:

1. Васильева Лилия (Удмуртская Республика) Самарский юридический институт ФСИН России;
2. Главатских Оксана (Санкт-Петербург) НГУ им. П.Ф. Лесгафта;
3. Давыденкова Мария (Московская область);
4. Кварацхелия Лали (Москва) ПовГАФКСиТ;
5. Малеванная Ксения (Хабаровский край/Республика Коми) ДВГАФК;
6. Москаленко Анастасия (Новосибирская/Кемеровская область) СГУГТ;
7. Нечаевская Анна (Вологодская область/Республика Татарстан) ЮУрГУ;
8. Ощепкова Евгения (Тюменская область) ТюмГУ;
9. Репницина Ольга (Тюменская область) УралГУФК. 
Дата: 1 февраля 2017 , 13:53
104
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: www.flgr.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В сети появилось новое видео со строительства развязки на проспекте Кирова
1 февраля 2017
80
 
В сети появилось новое видео со строительства развязки на проспекте Кирова
В Тольятти мужчина и женщина отравились угарным газом во время пожара
1 февраля 2017
71
В Тольятти мужчина и женщина отравились угарным газом во время пожара
В Самаре студент и школьник были задержаны по подозрению в разбое
1 февраля 2017
205
В Самаре студент и школьник были задержаны по подозрению в разбое
Самарский лыжник Валерий Гонтарь завоевал «золото» и «серебро» на Универсиаде-2017
1 февраля 2017
104
Самарский лыжник Валерий Гонтарь завоевал «золото» и «серебро» на Универсиаде-2017
Алиментщика, задолжавшего ребенку свыше 500 тысяч рублей, случайно нашли в детсаду
1 февраля 2017
105
Алиментщика, задолжавшего ребенку свыше 500 тысяч рублей, случайно нашли в детсаду
В Самаре Хонда врезалась в «десятку»: два человека пострадали
1 февраля 2017
323
В Самаре Хонда врезалась в «десятку»: два человека пострадали
Самарские фотографы представили свой взгляд на противоположный пол
1 февраля 2017
97
Самарские фотографы представили свой взгляд на противоположный пол
В области сотка земли стоит в четыре раза дешевле, чем в Самаре
1 февраля 2017
104
В области сотка земли стоит в четыре раза дешевле, чем в Самаре
Житель Тольятти на 20 лет осужден за организацию убийства бизнес-партнера
1 февраля 2017
124
Житель Тольятти на 20 лет осужден за организацию убийства бизнес-партнера
Лента новостей
1 февраля 2017 , 14:51
80
 
В сети появилось новое видео со строительства развязки на проспекте Кирова
Самарский блогер Александр Карягин выложил в сеть очередной ролик, снятый с помощью квадрокоптера.
1 февраля 2017 , 14:26
71
В Тольятти мужчина и женщина отравились угарным газом во время пожара
 ЧП произошло сегодня на улице Автостроителей.
1 февраля 2017 , 14:01
205
В Самаре студент и школьник были задержаны по подозрению в разбое
Инцидент произошел в подъезде одного из жилых домов на Московском шоссе.
1 февраля 2017 , 13:53
104
Самарский лыжник Валерий Гонтарь завоевал «золото» и «серебро» на Универсиаде-2017
В Алматы (Казахстан) проходит Всемирная зимняя универсиада-2017. 
1 февраля 2017 , 13:40
105
Алиментщика, задолжавшего ребенку свыше 500 тысяч рублей, случайно нашли в детсаду
  Мужчину, похожего на должника, заметила судебный пристав-исполнитель, когда отводила...
1 февраля 2017 , 13:26
323
В Самаре Хонда врезалась в «десятку»: два человека пострадали
Авария произошла вчера в 20:20 на пересечении улиц Некрасовской и Садовой в Самарском...
1 февраля 2017 , 13:21
97
Самарские фотографы представили свой взгляд на противоположный пол
 В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Женщины о мужчинах,...
Все новости
Календарь
Февраль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 31
1
 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
7578
1
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5027
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4700
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3866
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1139
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
869
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1171
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
6 января 2017
883
 
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.