Самарский лыжник Валерий Гонтарь завоевал «золото» и «серебро» на Универсиаде-2017

В Алматы (Казахстан) проходит Всемирная зимняя универсиада-2017. Уроженец Мордовии Валерий Гонтарь, переехавший из Саранска в Самару в межсезонье, завоевал для нашей губернии две награды.



Чемпионом Универсиады он стал в первой гонке лыжной программы на дистанции 10 километров классическим стилем. В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из 25 стран. На финише Гонтарь обогнал Дмитрия Ростовцева из Московской области на 8,9 секунды.



В следующей гонке преследования на 10 километров российские спортсмены поменялись местами. Первую ступеньку пьедестала занял Ростовцев, вторую – Гонтарь, отстав от победителя на 14,7 секунды. "Золото" и "серебро" – отличный результат в копилку Самарской области!



Впереди у Валерия Гонтаря запланированы старты в смешанном командном спринте (4 февраля), мужская эстафета 4х7,5 км (6 февраля) и массовом старте на 30 км (8 февраля). Есть надежда, что завоеванные Валерием медали не последние в его коллекции наград Универсиад. Два года назад на зимних студенческих играх в Словакии он уже был бронзовым призером в гонке на его коронной дистанции - 10 километров классическим стилем.



Валерий Гонтарь родился в селе Шувары Старошайговского района Мордовии. В шесть лет остался без матери, потом потерял отца и воспитывался в рузаевском детском доме. Лыжным спортом увлекся во втором классе, его первым тренером был Евгений Настюнин.



28-я Всемирная зимняя универсиада проходит с 29 января по 8 февраля.



Программа соревнований:



30 января (понедельник) индивидуальная гонка 5/10 км кл.ст;

31 января (вторник) персьют 5/10 км св.ст.;

2 февраля (среда) индивидуальный спринт кл.ст. (1,2/1,6 км);

4 февраля (суббота) смешанный командный (М+Ж) спринт св.ст.;

6 февраля (понедельник) эстафета 4х7,5/3х5 км;

7 февраля (вторник) масс-старт 15 км кл.ст. женщины;

8 февраля (среда) масс-старт 30 км кл.ст. мужчины.



Состав команды от России:



Мужчины:



1. Березин Егор (Тюменская область) ТюмГУ;

2. Вичужанин Кирилл (Удмуртская Республика) ПовГАФКСиТ;

3. Гаврилов Юрий (Тюменская область) ТюмГУ;

4. Гонтарь Валерий (Самарская область) ПГУ;

5. Лытнев Сергей (Томская область) ТГПУ;

6. Ростовцев Дмитрий (Москва);

7. Тарасов Роман (Удмуртская Республика) ПовГАФКСиТ;

8. Фролов Владимир (Москва) ПГУ.



Женщины:



1. Васильева Лилия (Удмуртская Республика) Самарский юридический институт ФСИН России;

2. Главатских Оксана (Санкт-Петербург) НГУ им. П.Ф. Лесгафта;

3. Давыденкова Мария (Московская область);

4. Кварацхелия Лали (Москва) ПовГАФКСиТ;

5. Малеванная Ксения (Хабаровский край/Республика Коми) ДВГАФК;

6. Москаленко Анастасия (Новосибирская/Кемеровская область) СГУГТ;

7. Нечаевская Анна (Вологодская область/Республика Татарстан) ЮУрГУ;

8. Ощепкова Евгения (Тюменская область) ТюмГУ;

9. Репницина Ольга (Тюменская область) УралГУФК.