Самарский литературный музей предлагает почувствовать, что такое военное детство

Ребята, в чью жизнь ворвалась война, вместе со всеми терпели и переживали голод, холод, бомбежки, работали рядом со взрослыми. Но также учились и играли. Посетители узнают, из чего делали чернила и пекли хлеб и как заваривали чай. В музее приготовят и дадут попробовать чай по рецепту военного времени, а вместе с маленькими гостями сделают модели военных самолетов и поиграют в партизан-разведчиков.