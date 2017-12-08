Самарский литературный музей научит делать подарки и поделится рецептом счастья
Стала известна афиша Самарского литературного музея на декабрь.
«Театральные сказочные выходные» (0+)
16 декабря в 11:00
Выходной в музее для всей семьи, совместно с кукольным театром, под руководством Натальи Мякишевой, посвятившей всю свою жизнь марионеткам и работе с детьми. Юные посетители смогут не только пройти интереснейший квест по выставке «Золотой ключик, или приключения Буратино», но и познакомиться с кукольным театром, став его непосредственными участниками. Говорящее полено, золотые сольдо, погоня от Карабаса Барабаса откроют удивительный мир кукольных героев. На мастер-классе дети и родители познают тайны одушевления деревянных кукол и создадут свой спектакль.
«Сказочные выходные в гостях у Муми-тролля» (0+)
9 декабря в 11:00
Рецепт счастья от Муми-троллей: «Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. Быть счастливой очень легко». Всех желающих познакомиться с этими чудесными героями и узнать их привычки Литературный музей предлагает создать свой теневой\световой театр. Фигуры, созданные своими руками, оживут при помощи света и поведают тайны Муми-дола.
Мастерская «Зимняя поэзия» (7+)
9 декабря в 15:00
Самый лучший подарок - сделанный своими руками, ведь именно он создан с душою и подарен от чистого сердца. Литературный музей предлагает сделать настоящее новогоднее чудо под руководством опытного флориста. Блеск, ленты, зеленая хвоя - только часть материалов, главное - подобрать слова к своему подарку. А в этом помогут поэты и писатели, которые написали прекрасные строки о русской зиме и новогодних праздниках.
Занятие «Загадки рождественской елочки или как украшали ее в старину» (6+)
10 декабря в 12:00
Игровое занятие для детей, где дети познакомятся с традицией украшения новогодней и рождественской елки, узнают какие тайны, она хранит. Попробуют самостоятельно украсить елку по всем правилам и канонам.
Экскурсия-диалог по выставке «Воображаемая квартира Алексея Пешкова» (16+)
10 декабря в 17:00
«Великий пролетарский писатель», «Буревестник революции», «родоначальник соцреализма»… Максим Горький на протяжении многих десятилетий находится в плену идеологических штампов. Эта экскурсия – попытка освободить писателя и «подарить» ему ту сложность, которой он был лишен на протяжении последних десятилетий. Мы приглашаем всех, кто любит и ненавидит М. Горького, принять участие в этом диалоге.
Открытие выставки «Коллажи Жака Превера», показ короткометражных анимационных фильмов (6+)
12 декабря в 18:00
«Ты не умеешь ни писать красками, ни рисовать, но ты художник», - сказал Пабло Пикассо о коллажах своего друга Жака Превера.
Писатель, поэт, либреттист, автор киносценариев и диалогов, Жак Превер был гениальным творцом, оставившим обширное и разнообразное наследие. В 2017 году, по случаю 40-летней годовщины смерти Превера, во всем мире проводятся мероприятия в его честь. Передвижная выставка «Коллажи Жака Превера», подготовленная ассоциацией Fatras- Succession Prévert, знакомит зрителя с малоизвестной стороной творчества художника – здесь представлены двадцать коллажей из личного собрания Жака Превера и фондов Национальной библиотеки Франции.
«Светлый праздник Рождества - нет счастливей торжества» (8+)
17 декабря в 12:00
Как подготовиться к Рождеству и провести весело самый яркий и любимый праздник? В ходе представления детям предстоит быть не только зрителями, но и участниками рождественских действ, познакомиться с традициями празднования Рождества в России. Дети узнают, каким должен быть рождественский стол, что такое «козуля», как правильно нарядить рождественскую елочку и ее «ощипать», как весело и необычно провести святочные дни.
Поэтический вечер «Французкая поэзия» (16+)
19 декабря в 19:00
Григорий Битнев - поэт, актер и музыкант. Атмосферу, которую творит этот человек, не передать словами. Кому-то Григорий известен благодаря выступлениям в составе «Поэтической Мастерской», кто-то влюбился в поэтические спектакли творческой группировки «Драм `n` Слово». Вход свободный.
Семейная мастерская «Зимние коллажи» (6+)
23 декабря 12.00
Прием в искусстве, соединение в одном произведении подчеркнуто разнородных элементов. Коллаж особенно характерен для искусства XX века. В 1912 году Жорж Брак и Пабло Пикассо создают первые коллажи, к ним присоединяются дадаисты и сюрреалисты, с которыми Жак Превер тесно общался до 1930 года. Несмотря на то, что его первый известный коллаж датируется 1943 годом, только в 1948, из-за полученной травмы, некоторое время не позволяющей Преверу писать, он увлекается этой новой формой художественного творчества, которая быстро становится его страстью.
Новогодняя программа для детей «Волшебная зима в Муми-доле» (3+)
19 декабря – 5 января
Маленьких посетителей ждут любимые герои, веселые игры, занимательные новогодние мастер-классы, сказочное теневое представление и, конечно, главные символы Нового года: Дед Мороз и елка.
На все занятия, показы и лекции необходимо записаться заранее по телефону 332-11-22.
«Театральные сказочные выходные» (0+)
16 декабря в 11:00
Выходной в музее для всей семьи, совместно с кукольным театром, под руководством Натальи Мякишевой, посвятившей всю свою жизнь марионеткам и работе с детьми. Юные посетители смогут не только пройти интереснейший квест по выставке «Золотой ключик, или приключения Буратино», но и познакомиться с кукольным театром, став его непосредственными участниками. Говорящее полено, золотые сольдо, погоня от Карабаса Барабаса откроют удивительный мир кукольных героев. На мастер-классе дети и родители познают тайны одушевления деревянных кукол и создадут свой спектакль.
«Сказочные выходные в гостях у Муми-тролля» (0+)
9 декабря в 11:00
Рецепт счастья от Муми-троллей: «Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. Быть счастливой очень легко». Всех желающих познакомиться с этими чудесными героями и узнать их привычки Литературный музей предлагает создать свой теневой\световой театр. Фигуры, созданные своими руками, оживут при помощи света и поведают тайны Муми-дола.
Мастерская «Зимняя поэзия» (7+)
9 декабря в 15:00
Самый лучший подарок - сделанный своими руками, ведь именно он создан с душою и подарен от чистого сердца. Литературный музей предлагает сделать настоящее новогоднее чудо под руководством опытного флориста. Блеск, ленты, зеленая хвоя - только часть материалов, главное - подобрать слова к своему подарку. А в этом помогут поэты и писатели, которые написали прекрасные строки о русской зиме и новогодних праздниках.
Занятие «Загадки рождественской елочки или как украшали ее в старину» (6+)
10 декабря в 12:00
Игровое занятие для детей, где дети познакомятся с традицией украшения новогодней и рождественской елки, узнают какие тайны, она хранит. Попробуют самостоятельно украсить елку по всем правилам и канонам.
Экскурсия-диалог по выставке «Воображаемая квартира Алексея Пешкова» (16+)
10 декабря в 17:00
«Великий пролетарский писатель», «Буревестник революции», «родоначальник соцреализма»… Максим Горький на протяжении многих десятилетий находится в плену идеологических штампов. Эта экскурсия – попытка освободить писателя и «подарить» ему ту сложность, которой он был лишен на протяжении последних десятилетий. Мы приглашаем всех, кто любит и ненавидит М. Горького, принять участие в этом диалоге.
Открытие выставки «Коллажи Жака Превера», показ короткометражных анимационных фильмов (6+)
12 декабря в 18:00
«Ты не умеешь ни писать красками, ни рисовать, но ты художник», - сказал Пабло Пикассо о коллажах своего друга Жака Превера.
Писатель, поэт, либреттист, автор киносценариев и диалогов, Жак Превер был гениальным творцом, оставившим обширное и разнообразное наследие. В 2017 году, по случаю 40-летней годовщины смерти Превера, во всем мире проводятся мероприятия в его честь. Передвижная выставка «Коллажи Жака Превера», подготовленная ассоциацией Fatras- Succession Prévert, знакомит зрителя с малоизвестной стороной творчества художника – здесь представлены двадцать коллажей из личного собрания Жака Превера и фондов Национальной библиотеки Франции.
«Светлый праздник Рождества - нет счастливей торжества» (8+)
17 декабря в 12:00
Как подготовиться к Рождеству и провести весело самый яркий и любимый праздник? В ходе представления детям предстоит быть не только зрителями, но и участниками рождественских действ, познакомиться с традициями празднования Рождества в России. Дети узнают, каким должен быть рождественский стол, что такое «козуля», как правильно нарядить рождественскую елочку и ее «ощипать», как весело и необычно провести святочные дни.
Поэтический вечер «Французкая поэзия» (16+)
19 декабря в 19:00
Григорий Битнев - поэт, актер и музыкант. Атмосферу, которую творит этот человек, не передать словами. Кому-то Григорий известен благодаря выступлениям в составе «Поэтической Мастерской», кто-то влюбился в поэтические спектакли творческой группировки «Драм `n` Слово». Вход свободный.
Семейная мастерская «Зимние коллажи» (6+)
23 декабря 12.00
Прием в искусстве, соединение в одном произведении подчеркнуто разнородных элементов. Коллаж особенно характерен для искусства XX века. В 1912 году Жорж Брак и Пабло Пикассо создают первые коллажи, к ним присоединяются дадаисты и сюрреалисты, с которыми Жак Превер тесно общался до 1930 года. Несмотря на то, что его первый известный коллаж датируется 1943 годом, только в 1948, из-за полученной травмы, некоторое время не позволяющей Преверу писать, он увлекается этой новой формой художественного творчества, которая быстро становится его страстью.
Новогодняя программа для детей «Волшебная зима в Муми-доле» (3+)
19 декабря – 5 января
Маленьких посетителей ждут любимые герои, веселые игры, занимательные новогодние мастер-классы, сказочное теневое представление и, конечно, главные символы Нового года: Дед Мороз и елка.
На все занятия, показы и лекции необходимо записаться заранее по телефону 332-11-22.
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