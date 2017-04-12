Самарский космонавт Олег Кононенко в четвертый раз отправится в космос

Полет запланирован на ноябрь будущего года.



Самарский космонавт Олег Кононенко, трижды побывавший в космическом пространстве, рассчитывает совершить свой четвертый полет в 2018 году. Он запланирован на ноябрь. О том, как проходит подготовка к полетам в космос, Олег Кононенко рассказал студентам Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Не забыл он и про приметы, которые гарантируют благополучный исход предприятия.



- Раньше я думал, что когда попаду в основной экипаж, не буду соблюдать некоторые традиции — встать здесь, сфотографироваться там, расписаться тут. Но когда это произошло, решил, что ничего плохого в традициях нет — люди же вернулись живыми и здоровыми. Поэтому космонавты и соблюдают подобные ритуалы, - пояснил sgpress.ru Олег Кононенко.