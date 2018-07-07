Самарский колумбиец открыл Центр испанского языка

Латиноамериканский десант



Недавно Самара приняла целый десант из Колумбии. Более 20 тысяч жителей этой латиноамериканской страны приехали в наш город поболеть за свою сборную на матч с Сенегалом. Многие из тех, кому довелось с ними общаться, говорят, что колумбийцы запомнились им миролюбивым нравом, открытостью и улыбчивостью. Свой жгучий темперамент гости показали на стадионе «Самара Арена» и на фан-зоне, когда ликовали по поводу победы национальной команды.



Но был среди них человек, который не менее бурно встречает каждую победу российской сборной. Это наш «самарский колумбиец» Хайро Вердуго. В августе исполнится 10 лет, как он живет в столице губернии. Открыл здесь собственное дело: руководит Центром испанского языка и культуры. Хайро из интеллигентной семьи. Он, как и два его дяди, получил высшее образование в России.



Сейчас родственники успешно работают в нефтяной отрасли. Дяди и посоветовали своему племяннику поехать в нашу страну. Ведь в высоком качестве российского образования они успели убедиться на практике.



Хайро рассказывает:



- Я приехал в Самару по двустороннему соглашению, заключенному Министерством образования РФ и Республикой Колумбией. Поступил на 1-й факультет аэрокосмического университета. Стал специалистом по самолетостроению. А затем получил еще одно образование - диплом переводчика.



Проникновение культур



Для Хайро и его друга Луиса ведение курса испанского языка вначале было просто увлечением, даже скорее приключением, попыткой попробовать себя в чем-то новом. Но затем они поняли, насколько велик интерес самарцев к испаноязычным странам. К тому же испанский в нашем городе мало где преподают. Ученики все шли и шли к вчерашним студентам «аэрокоса». И постепенно увлечение друзей превратилось в основное занятие. Затем Луис уехал в Москву, а Хайро остался в Самаре продолжать начатое дело. В его планах расширение бизнеса, а также проведение мероприятий, направленных на изучение культуры стран, где говорят поиспански. Хотя уже сейчас в центре есть тематические вечера, организованные как игра, интенсивные курсы и даже латиноамериканские танцевальные вечеринки. Ведь овладеть испанским фламенко очень трудно. Это настоящий спектакль. В то время как латиноамериканские сальса, румба, самба, ча-ча-ча легки в исполнении и очень зажигательны.



- Интерес к испанскому языку связан с развитием международных отношений России с латиноамериканскими странами и с тем, что россияне любят путешествовать по миру. Для вас культура испаноязычных стран - что-то яркое, экзотическое, словом, настоящий праздник души, - считает Вердуго.



Богатый русский мир



Конечно, суровый климат накладывает свой отпечаток и на характер, и на культуру северных стран. Заснеженную Россию нельзя сравнивать с солнечной Латинской Америкой. Но колумбиец уже вполне адаптировался к нашим условиям. К тому же он родом из предгорий Анд. Его родной город Пасто находится на границе Колумбии и Эквадора. Неподалеку возвышаются заснеженные вершины и протекают ледяные горные реки. Однако Хайро до сих пор хранит в памяти свои первые впечатления о России:



- Меня поразила ваша долгая зима с очень низкой температурой. Такого я не мог даже представить себе! Чего мне не хватает в Самаре, так это солнца. А когда в январе - феврале вся огромная Волга, вся эта масса воды становится льдом - это супервпечатляюще! И, конечно же, меня удивили расстояния: до сих пор мне трудно вообразить всю бескрайность вашей страны.



К счастью, сейчас в самарских супермаркетах даже зимой можно купить любые овощи и фрукты. Так что у латиноамериканцев нет витаминного голода. К русской еде Хайро тоже привык. Любит - борщ, щи, овощные салаты. Только окрошку считает слишком специфичной. Но вот что до сих пор не может заставить себя проглотить, это квашеную капусту. Он просто не понимает, зачем готовить овощ таким образом.



Шоком для молодого колумбийца стало вначале и общение с русскими. Ведь готовясь приехать в нашу страну, он перечитал множество классической литературы. И был поражен несоответствием поведения героев романов Толстого и Тургенева привычкам наших современников. Хайро с улыбкой вспоминает:



- До поступления в Самарский университет я никогда не был за границей и даже не представлял себе, какой это барьер - незнание языка страны, в которой собираешься жить. Ведь в городе почти невозможно было найти человека, говорящего по-испански. И только через год усиленных занятий русским я начал понимать мотивы поведения окружающих и постепенно адаптироваться в обществе.



А сейчас ему стали нравиться даже те качества своих самарских друзей, которые вначале его шокировали. Например, русская прямолинейность. Став бизнесменом, он оценил ее еще больше:



- По крайней мере всегда знаешь, что человеку нравится, а что нет. У нас, испаноговорящих, из-за нашей излишней любезности порой трудно понять, говорят ли тебе «да» или отказывают. К тому же дела в Колумбии принято обсуждать в самом конце разговора, после обмена общепринятыми культурными формулами. При этом теряется драгоценное для бизнесмена время.



Хайро оценил и глубину русской души. Он считает, что его соотечественники думают проще и живут более приземленно, не пытаясь решать судьбы мира. И, возможно, поэтому больше радуются жизни и чаще чувствуют себя счастливыми. Сложность мышления русских, их склонность к философствованию иногда становятся барьером для взаимопонимания с иностранцами.



- Русский человек всегда рассчитывает на худший расклад событий, в то время как мы всегда надеемся на лучшее. И поэтому русский чаще доволен результатом, а колумбиец чаще впадает в отчаяние. Слава богу, обычно оно длится совсем недолго, - рассуждает Хайро.



Самые веселые болельщики



Однако во время пребывания колумбийских болельщиков в Самаре Хайро не заметил недопонимания. Футбол объединил всех. Тому, что сборная Колумбии вышла в следующий тур после матча на «Самара Арене», радовались все - и местные жители, и гости из латиноамериканской страны.



Также Хайро смотрит каждый матч с участием российской команды. И радостно приветствует ее победы. Просто восхищен мужеством русских футболистов, которые превзошли самые смелые ожидания. Еще колумбиец советует всем побывать на великолепном самарском стадионе, напоминающем космический корабль. По его словам, сооружение произвело на колумбийцев невероятное впечатление. Вердуго напутствует:



- Не забывайте, что Чемпионат мира по футболу обычно проходит в одной и той же стране только раз в жизни человека. Так что веселитесь, ловите каждый момент этого чудесного праздника!