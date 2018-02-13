Самарский клуб любителей чтения опубликовал список книг на год вперед
Ежемесячно в Самарской центральной библиотеке им. Крупской проходят заседания литературного клуба «Восхождение». Посетить дискуссии по прочитанной книге может любой желающий.
Для удобства посещения и возможности выбрать книгу по своему желанию клуб опубликовал список текстов, которые будут обсуждать в течение 2018 года.
Для удобства посещения и возможности выбрать книгу по своему желанию клуб опубликовал список текстов, которые будут обсуждать в течение 2018 года.
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