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Главная/Лента новостей/

Самарский киновед Михаил Куперберг проведет весеннюю дегустацию книг

28 марта в 19:00 руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг проведет в Областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) встречу «Книжный сомелье», где расскажет о своих любимых книгах.

Яркие персонажи, необычные ситуации, редкие авторы, фантастика круто закрученный сюжет. Это и многое другое все желающие смогут обсудить, придя на встречу. Завершением необычного вечера станет «свидание на диване», где спутницей каждого гостя станет незнакомая книга.

 
Дата: 20 марта 2018 , 14:20
105
Автор текста: Ирина Кириллова
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