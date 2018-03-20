Самарский киновед Михаил Куперберг проведет весеннюю дегустацию книг

Яркие персонажи, необычные ситуации, редкие авторы, фантастика круто закрученный сюжет. Это и многое другое все желающие смогут обсудить, придя на встречу. Завершением необычного вечера станет «свидание на диване», где спутницей каждого гостя станет незнакомая книга.